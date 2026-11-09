Lejkersi imaju boljeg od Luke: Sasuo 43 poena i donio pobjedu

Ostin Rivs je uskočio u patike Luke Dončića i u nedostatku slovenačkog košarkaša ubacio 43 poena i donio pobjedu Lejkersima.

Izvor: Gregory Shamus / Getty images / Profimedia

Nema Luke? Nema problema. Los Anđeles Lejkersi savladali su Detroit Pistonse 121:116, a lidersku ulogu preuzeo je Ostin Rivs. Dao je nevjerovatnih 43 poena, a imao je i 5 skokova i 4 asistencije na meču u kome mu niko nije bio ni blizu.

Pomogli su Rivsu sa po 16 poena Kolin Sekston i Zair Vilijams, a Voker Kesler je imao 12 poena i 16 skokova. Sa druge strane Dženkins je dao 31 poena, a Huerter 24.

Šta se desilo na ostalim mečevima?

Nije bilo Nikole Jovića u pobjedi Majamija nad Kingsima 114:108, ali je sa 23 poena i sedam trojki blistao Klej Tompson. Dao je 29 poena uz 14 skokova Janis Adetokumbo, Bam Adebajo je imao 18, a Devion Mičel 17 poena. Kod Kingsa je Darijus Akuf imao 32 poena i 10 skokova.

Minesota je savladala Jutu 115:100 uz 26 poena Pitersona kod šoraženog tima,. koliko je kod Minesote imao Ajo Dosunmu. Dalas je savladao Netse 130:93 a Kuper Fleg je blistao sa 25 poena i 12 asistencija, dok je Boston dobio Milvoki 117:97. Čak su i Klipersi pobijedili, sada Nju Orleans 139:123.

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