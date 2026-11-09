logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Lejkersi imaju boljeg od Luke: Sasuo 43 poena i donio pobjedu

Lejkersi imaju boljeg od Luke: Sasuo 43 poena i donio pobjedu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Ostin Rivs je uskočio u patike Luke Dončića i u nedostatku slovenačkog košarkaša ubacio 43 poena i donio pobjedu Lejkersima.

Ostin Rivs dao 43 poena za Lejkerse Izvor: Gregory Shamus / Getty images / Profimedia

Nema Luke? Nema problema. Los Anđeles Lejkersi savladali su Detroit Pistonse 121:116, a lidersku ulogu preuzeo je Ostin Rivs. Dao je nevjerovatnih 43 poena, a imao je i 5 skokova i 4 asistencije na meču u kome mu niko nije bio ni blizu.

Pomogli su Rivsu sa po 16 poena Kolin Sekston i Zair Vilijams, a Voker Kesler je imao 12 poena i 16 skokova. Sa druge strane Dženkins je dao 31 poena, a Huerter 24.

Šta se desilo na ostalim mečevima?

Nije bilo Nikole Jovića u pobjedi Majamija nad Kingsima 114:108, ali je sa 23 poena i sedam trojki blistao Klej Tompson. Dao je 29 poena uz 14 skokova Janis Adetokumbo, Bam Adebajo je imao 18, a Devion Mičel 17 poena. Kod Kingsa je Darijus Akuf imao 32 poena i 10 skokova.

Minesota je savladala Jutu 115:100 uz 26 poena Pitersona kod šoraženog tima,. koliko je kod Minesote imao Ajo Dosunmu. Dalas je savladao Netse 130:93 a Kuper Fleg je blistao sa 25 poena i 12 asistencija, dok je Boston dobio Milvoki 117:97. Čak su i Klipersi pobijedili, sada Nju Orleans 139:123.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Ostin Rivs košarka LA Lejkers NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC