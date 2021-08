Opet napad na Đokovića - javio se Nadal! Učio Rafu da ne bude kao Novak - "Nikad više mu ne bih bio trener!"

Nekadašnji trener Rafe Nadala ima mišljenje o lomljenju reketa.

U nizu onih koji su se javili da kritikuju Novaka Đokovića od danas je i Toni Nadal, Rafin stric i nekadašnji trener jednog od najvećih konkurenata najboljeg tenisera svijeta. Španskom stručnjaku zasmetalo je lomljenje reketa, zbog kog je srpski teniser na udaru posljednjih dana.

Kada je u Tokiju gubio polufinalne i meč za treće mjesto, Novak Đoković je pokazao da je čovjek od krvi i mesa tako što je polomio opremu kojom igra. Odmah su se oglasili brojni mediji da saopšte kako najbolji na svijetu ima problema da kontroliše bijes, na šta se sada nadovezao i Toni.

Španac koji je godinama vodio računa o karijeri svog sinovca tvrdi da ne bi trenirao Rafaela Nadala da je ovaj ikada u karijeri slomio reket!

''Kod mene je važilo pravilo da ako jednom bacite reket, ja vam više nisam trener. Postoje milioni djece širom svijeta koji ne mogu sebi da priušte rekete. To sam govorio Rafi kada je imao šest godina i on nikada nije bacio reket. To bi bilo nepoštovanje prema svim ljudima koji kupuju opremu kako bi se bavili ovim sportom'', rekao je Toni Nadal.

Teniski stručnjak je od 1990. do 2017. godine bio trener ''kralja šljake'', a nakon prekida saradnje nekoliko godina se nije bavio poslom. Od ove godine ponovo radi, kao trener Feliksa Ože Aljasima.