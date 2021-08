Dao sam im srce, želudac i bubrege a opet sam dobio ukor: Dejan Savić otkrio misteriju "neviđenog" tajm-auta sa OI!

Dejan Savić razjasnio šta su mu vaterpolisti zamjerili poslije finala Olimpijskih igara.

Izvor: Profimedia

Prošlo je desetak dana otkako je vaterpolo reprezentacija Srbije odbranila zlato na Olimpijskim igrama u Riju, a i dalje se priča o meču sa Grčkom koji je bio oproštajni za šestoricu "delfina".

Vodila je Srbija čitav meč, međutim Grci su sve vrijeme bili u igri, da bi ih srpski reprezentativci u samom finišu slomili sa tri gola i došli do velike pobjede od 13:10, ali jedna stvar je izostala. Dejan Savić ovoga puta nije zvao tajm-aut na samom kraju utakmice, kada je pobjeda već bila izvjesna, čime je na neki način prekinuo tradiciju.

Oni koji pažljivije prate vaterpolo reprezentaciju Srbije navikli su da Savić uvijek na kraju turnira, ako je pobjeda već obezbijeđena, pozove tajm-aut i zahvali se svojim igračima, kaže nešto duhovito...

Zašto sada to nije uradio?

"Razmišljao sam o tome i iskreno dobio sam mali ukor od starijih igrača koji su se poslije finala oprostili jer su svi oni očekivali tajm-aut i da dobiju aplauz, da budu ispraćeni kao što im dolikuje...", ispričao je nasmijani selektor Dejan Savić u podkastu "Pod kapicom".

"Ako već nisu dobili srce, želudac, bubrege i moje suze, neka im i taj aplauz", našalio se on.

Pravi razlog zbog kog je Dejan Savić prekinuo višegodišnju tradiciju je poštovanje prema selektoru Grčke, što je još jedan prilog tezi da je najveći trener svih vremena.

"Nisam htio da uzmem tajm-aut jer bi se to razumjelo na pogrešan način. Kao omalovažavanje protivničkog tima i trenera, a ja nisam htio da ulazim u te vrste polemike. Imam veliko poštovanje prema Vlahosu (selektor Grčke prim. aut.) i nisam mogao to da uradim jer mi je pred meč rekao da mu je čast da igra protiv Srbije u finalu Olimpijskih igara jer mu je to poslkednja utakmica na klupi Grčke. Zato nisam zvao tajm-aut", objasnio je Savić čitavu misteriju.

Možda su ga baš zbog toga "natkerali" da se pošteno isplače na konferenciji za medije po povratku u Beograd...