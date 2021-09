Najluđa trka u sezoni - Hamiltonu kiša donijela 100. pobjedu: Ferstapen sa posljednjeg na drugo mjesto!

Nevjerovatan finiš u Rusiji, gdje je kiša potpuno promijenila konačan plasman.

Izvor: Profimedia

Bio je Lando Noris već viđen na pobjedničkom postolju, ali je kiša u ruskom Sočiju potpuno promijenila planove mladog vozača. On i tim su morali da se kockaju i na kraju nisu dobili ništa.

Do pobjede na Velikoj nagradi Rusije stigao je Luis Hamilton, koji je nekoliko krugova do kraja prvi povukao potez, stavio gume prilagođene kiši i počeo da nadoknađuje nekoliko sekunda po krugu u odnosu na Norisa. Na sličan način kockao se i Maks Ferstapen koji je sa posljednje pozicije na startu stigao do drugog mjesta na kraju!

Istina je da je Hamilton osvojio Soči, ali je kiša vjerovatno najviše prijala upravo Ferstapenu! Prije nego što su počele padavine, on je bio daleko od pobjedničkog postolja i djelovalo je da Hamilton pravi veliku bodovnu zalihu u šampionskoj trci.

Ovako su njih dvojica zauzeli prva dva mjesta, pa Red Bul može da bude zadovoljniji količinom osvojenih bodova. Na trećem mjestu završio je Karlos Sainc iz Ferarija, dok je četvrti bio Danijel Rikardo iz Meklarena. Njegov klupski kolega Lando noris, koji je već viđen kao osvajač Sočija, na kraju je tek kao sedmi prošao kroz cilj.

To je njegova, ali i krivica njegovog tima. Kada je kiša počela da pada, predugo su kalkulisali, nadajući se da će posljednjih nekoliko krugova moći da izvezu na gumama za suvo. Kako su padavine postajale sve jače, Noris je počeo da se kliza po stazi, a njegova prednost je nestala.

Na kraju je morao da mijenja pneumatike, ali to se dogodilo prekasno...

U međuvremenu ga je prestigao furiozni Luis Hamilton, zatim i Maks Ferstapen koji je i pored mijenjanja agregata uspio da ostane u šampionskoj trci, a onda i još četvorica vozača.

Pobjeda u Sočiju bila je 100. u karijeri britanskog vozača, jednog od najvećih u istoriji ovog sporta. Ona mu je donijela i prvo mjesto u generalnom plasmanu, pošto sada ima 246,5 bodova. Odmah iza njega je Ferstapen sa 244,5, dok je Valteri Botas sa 151 bodom daleko iza dvojice najboljih...

Legendarni Hamilton ima i sedam šampionskih titula, a ove godine se bori za rekordnu osmu.

(MONDO)