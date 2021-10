Katastrofa - Novaku ne daju da brani omiljenu titulu! Trebalo da piše istoriju, ali mu zabranjuju da igra!

Najbolji teniser svijeta, po nekim najavama iz Australije, neće moći da igra na prvom grend slemu naredne sezone.

Izvor: Profimedia

Australijska država Viktorija donijela je jednu kontroverznu odluku koja bi mogla da utiče i na broj grend slemova koje ima Novak Đoković.

Predsejdnik te oblasti u Australiji Danijel Endrjuz saopštio je meru koja se neće svidjeti najboljem teniseru svijeta, ali ni njegovim kolegama iz vrha svjetskog tenisa. Da bi učestvovali na Australijan openu, teniseri će morati da prime obje doze vakcine?!

Po novim pravilima, sportisti su stavljeni u grupu sa još 1,25 miliona ljudi kojima je za obavljanje posla u Viktoriji neophodno da imaju minimum dvije primljene doze vakcine. Za sada to se odnosi samo na lokalne sportiste, ali mnogi već spekulišu da je to najava rigoroznih mjera pred veliki teniski turnir.

Ukoliko to stvarno bude slučaj, svi teniseri koji žele da učestvuju na prvom grend slemu naredne sezone morali bi već do kraja novembra da obave vakcinaciju i to u potpunosti.

Ove vijesti nikako ne idu u korist Novaka Đokovića koji mjesecima zagovara tvrdnju da vakcinacija treba da bude izbor pojedinca i da niko ne treba prisilno da se vakciniše. Ukoliko uslov za učešće na Australijan openu budu dvije primljene doze vakcine, možda tamo nećemo gledati najboljeg tenisera svih vremena.

Osvajač devet turnira u Melburnu mogao bi da propusti turnir na kom treba da juri svoju 21. grend slem titulu i tako postane rekorder u teniskoj istoriji!