Novače, odustani! Petorica se mole da Đoković ne izađe na teren: Jure svoj san, ali im Srbin kvari planove!

Novak Đoković je prvi teniser svijeta na obke ATP liste, a nekoliko tenisera se nada da će do kraja sezone ostati van terena!

Izvor: Profimedia

Novak Đoković je imao sjajnu sezonu, osvojio je tri grend slema i došao do polufinala Olimpijskih igara, ali još uvijek nije siguran kao najbolji teniser svijeta na kraju godine.

Igrao je mnogo manje turnira od svog jedinog rivala za prvo mjesto Rusa Danila Medvedeva i sada se zna da će do kraja sezone izaći na teren, kako bi odbranio svjetski tron.

On juri ostanak na prvom mjestu ATP liste, ali i ostanak na prvom mjestu ATP trke koji bi mu donio titulu najboljeg na kraju sezone, čime bi prestigao rekord koji sad drži zajedno sa Pitom Samprasom od šest godina završenih na vrhu svjetskog tenisera. A čak pet tenisera se nada da će to uraditi već u Parizu i da se neće pojaviti na završnom mastersu sezone.

Naime na završni turnir sezone ide osam najboljih tenisera te sezone, a pet karata je već podijeljeno. Osim Novaka i Medvedeva na završni turnir su se kvalifikovali Stefanos Cicipas, Aleksandar Zverev i Andrej Rubljov. Mateo Beretini je šesti na listi i još nije matematički obezbijedio odlazak, ali sa 4.000 bodova osvojenih ove sezone je apsolutno siguran u Torinu.

Osmi je Rafael Nadal koji neće igrati, tako da su ostala upražnjena još dva mjesta. A za njih realno konkuriše još čak pet tenisera! Zbog toga svi oni gledaju ka Novaku i nadaju se da bi svojim odustajanjem od Torina otvorio još jedno mjesto i tako im olakšao.

U najboljoj poziciji je Norvežanin Kasper Rud, koji trenutno drži sedmo mjesto u ATP trci sa 3.015 bodova. Iza njega je Hurbert Hurkač koji je sa četvrtfinalom Indijan Velsa stigao do 2.955 bodova i za sada drži posljednju kartu za završni masters.

Ali tamo hoće Janik Siner, Feliks Ože Aljasim, a sada se nada i Kameron Nori! Mlada Italijanska nada Siner, koga zovu i "novi Novak" 2.595 bodova i priličan zaostatak. Morao bi da odigra sjajno do kraja sezone kako bi stigao Hurkača, a italijanska štampa je zbog toga već spekulisala o odustajanju Đokovića od svih turnira do kraja godine. Njima bi to odgovaralo...

Iza njega je Feliks Ože-Aljasim sa 2.300 bodova, što je daleko od Hurkača i nedostižno ukoliko ne osvoji neki turnir do kraja godine. Ipak, ako Novak odustane od završnog mastersa to znači da on zapravo "juri" Sinera i manje je od 300 bodova daleko od mjesta u Torinu.

A Kameron Nori bi mogao da napravi veliku senzaciju! On je stigao do polufinala Indijan Velsa, trenutno je na 2.200 bodova i pobjedom u polufinalu bi otišao na 2.440, a trijumfom na 2.840 čime bi i bez Novakovog odustaanja imao veliku šansu za nastup na završnom mastersu.

Trka je uzbudljiva, ostalo je nekoliko turnira do kraja sezone, pa ostaje samo da gledamo šta će se desiti.