Rukometaš i inovator - Pametna rješenja Vladana Đurđevića za budućnost - ušteda energije i očuvanje prirode!

Nekadašnji igrač banjalučkog Borca m:tel, sada član dobojske Sloge, osim profesionalnog bavljenja rukometom, učestvuje i na raznim projektima i takmičenjima sa idejama zasnovanim na kreiranju inovativnih tehnoloških rješenja.

Izvor: MONDO/Vladan Đurđević privatna arhiva

Dobojlija Vladan Đurđević (25) već godinama nastupa u elitnom rangu bh. rukometa, a dobre partije dovele su ga i do reprezentativnog dresa BiH.

Nekadašnji rukometaš banjalučkog Borca m:tel, koji je jedno vrijeme bio i član Dervente, trenutno nosi dres matične Sloge iz Doboja. Ipak, manje je poznato da osim obaveza na rukometnim terenima ima i registrovanu firmu, sa kojom učestvuje na brojnim preduzetničkim projektima.

"Naš 'startup' se zasniva na programiranju, tačnije na kreiranju inovativnih tehnoloških rješenja. Moj brat je godinama radio kao programer u inostranstvu, tačnije u Pragu, nakon čega smo došli na ideju da pokušamo sa 'startupom' i u našoj državi. Do sada smo imali dva-tri projekta, a firma je registrovana već tri godine. Trenutno naš najznačajniji projekat je pametni sistem navodnjavanja", kaže Đurđević na početku razgovora za MONDO.

Obaveza je mnogo, vremena sve manje, pa je tako potrebno dobro napraviti plan.

"Bukvalno svaki minut mi je isplaniran i jurim s jednog posla na drugi, pa najčešće trpi privatni život u svemu tome", kaže Vladan.

Ipak, u klubu imaju razumijevanja.

"Imam sreće što saigrači i u klubu imaju razumijevanja, mada imam i takav dogovor sa klubom da ako ne stižem na trening ne prave mi problem. Srećom, za sada stižem da ispunjavam obaveze, ali ne znam do kada ću moći izdržati ovim tempom. Ispočetka su malo teže prihvatali saigrači to sve i bilo im je čudno šta ja to radim, ali već sad su navikli."

Kako ističe, trenutno najvažniji projekat mu je pomenuti 'pametni' sistem navodnjavanja, sa kojim ima veliku šansu da ostvari pobjedu, samim tim dobije i popriličnu finansijsku 'injekciju' kako za postojeće, tako i za neke buduće ideje.

"S njim se takmičimo na određenim projektima Evropske unije. Osim toga, zasadili smo i plantažu lješnika i u APIF-u smo registrovani kao komercijalni proizvođač. Svaki projekat je zasebna ideja. Prošle godine razvijali smo softver za auto-servisere, sa kojim smo osvojili treće mjesto za najbolju tehnološku inovaciju. Ove godine se takmičimo sa sistemom za navodnjavanje. Tu je i projekat Trezor bh. inovacija, zatim 'Tech Boost' - inostrani projekat za BiH sa inostranim partnerima, a ušli smo i u finale regionalnog takmičenja 'Balkan Green Ideas', koje će 27. oktobra biti održano u Beogradu", kaže talentovani rukometaš i inovator.

Izvor: MONDO/Vladan Đurđević privatna arhiva

Sistem se zasniva na principu sondi koje su raspoređene po zemljištu. U tim sondama postoje određeni senzori, koji uzimaju parametre direktno iz zemljišta i vazduha, tako da je sistem u potpunosti automatizovan, bez uticaja čovjeka.

Đurđević se plasirao i u finale takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju u Republici Srpskoj za 2021. godinu. Finale će biti održano od 10. do 15. decembra u Banjaluci.

"Ranije je sam čovjek, odnosno poljoprivrednik, određivao kada će se vršiti navodnjavanje i gdje, a u ovom slučaju sve određuju senzori. Samim tim izbjegavamo nepotrebno rasipanje vode, štitimo zemljište od upotrebe mineralnog gnojiva, štedimo električnu energiju jer sistem u potpunosti radi na solarnu energiju. Takođe, on olakšava bavljenje poljoprivredom, odnosno poljoprivredniku daje mogućnost da vrijeme posveti nekim drugim aktivnostima."

Izvor: MONDO/Vladan Đurđević privatna arhiva

Veliki je broj senzora koji služe za funkcionisanje kompletnog sistema.

"Tu su npr. senzori vlažnosti i temperature tla i vazduha, senzor za padavine i sve radi na principu elektromagnetnih talasa, tj. wirelessa. Takođe, tu je i aplikacija koja omogućava korisniku da vidi sve parametre - upozorenja, alarme, monitoring...", ističe Đurđević.

Obaveza je sve više, što znači da je i potreba za brojem zaposlenih veća.

"Do sada sam relativno sve sam radio, a u posljednje vrijeme u sve se uključio i brat. Plan je bio da sve radimo zajedno, ali sam sve projekte ja započeo. Ipak, zbog nedostatka vremena i brojnih obaveza, i on mi se pridružio, pa sada radimo zajedno. Imamo tri zaposlena, ali tu su još neki radnici koje angažujemo po potrebi", kaže mladi inovator.

Izvor: MONDO/Vladan Đurđević privatna arhiva

Projekti uglavnom traju po nekoliko mjeseci. Postoje razni krugovi takmičenja, a potrebno je izdvojiti mnogo vremena da bi se stiglo do finala, a zatim eventualno i do pobjede, odnosno nagrade.

"'Tech Boos' program traje pet nedjelja, gdje imamo obuku i treninge o poduzetništvu i inovacijama, gdje nas spreme za razgovore sa inostranim investicijama. Tu učestvuje nekoliko svjetskih fondacija, većinom iz SAD i Evrope."

Iako postoje i određeni planovi za budućnost, trenutno su fokusirani na postojeće projekte, za koje je potrebno izdvojiti mnogo vremena.

"Pošto imamo obaveze u projektima sa kojima smo vezani ugovorom, sigurno u narednih pola godine nećemo kretati u nove projekte. Treba da realizujemo ovaj postojeći - pametni sistem navodnjavanja. Kada ga završimo, planiramo ga pustiti u komercijalnu prodaju. Sa tom idejom apliciramo na više projekata, a eventualna sredstva koja dobijemo služe nam za formiranje prototipa, te kasnije za nabavku opreme."

S obzirom da se radi o projektu koji za cilj ima uštedu energije i očuvanje prirode, tvrdi da njegova ideja ima velike šanse da na kraju bude proglašena najboljom.

"Projekat je dobio odlične ocjene i mislim da s njim imamo velike šanse, s obzirom da ima pozitivan ekološki uticaj. Kod osnaživanja dodatnih lanaca privrede naš projekat dodatno angažuje lokalnu zajednicu, što se većinom boduje u aplikacijama, te zbog svega toga postižemo dobre rezultate", kaže 25-godišnji Đurđević, koji dodaje da su pristupili i Inkubacionom centru u Banjaluci, čime su i od njih dobili određenu finansijsku podršku.

U posljednjih nekoliko godina strani investitori sve više ulažu u domaće ideje i inovativna rješenja, s obzirom da na našim prostorima postoji veliki broj izuzetno talentovanih pojedinaca.

"Nije to ništa novo, samo što ljudi nisu informisani i na većini projekata je izuzetno slaba konkurencija. Većinom se pojavi četiri do pet aplikanata i to je sve. Postoje projekti na kojima investitori nude i novac i druga sredstva, pa se opet niko ne prijavi. Ljudi većinom nisu zainteresovani, iako se može mnogo toga uraditi. I naš plan je usmjeren ka inostranom tržištu jer kod nas je teško ljudima promijeniti navike, pogotovo kada su u pitanju tehnološki inovativna rješenja", ističe naš sagovornik.

Izvor: MONDO/Vladan Đurđević privatna arhiva

"Uzeo sam djedovinu koja se nije obrađivala i došao na ideju da zasadim plantažu lješnika. Trenutno je zasađeno 800 sadnica."

Iako je rodom iz Doboja, firmu je registrovao u Derventi, odakle mu je majka. Takođe, tamo je zasadio 800 sadnica lješnika, na kojima je instaliran pomenuti sistem za navodnjavanje, čime je praktično objedinio dvije ideje.

"Doboj ne daje nikakve opštinske podsticaje za poljoprivredu, a Derventa daje 1,2 KM po sadnici. Zbog toga je firma registrovana tamo, tako da smo do sada imali pomoć opštinskih i republičkih podsticaja. Takođe, s obzirom da smo registrovani kao komercijalni proizvođač, ostvarili smo 30 odsto republičkog podsticaja. Nabavili smo i određene mašine (motokultivator i traktor sa priključcima), takođe uz određene podsticaije. Kroz projekte sam nabavio kompletnu opremu za navodnjavanje: agregat, pumpe, crijeva, burad..."

Određeni projekti bliže se kraju, novi su na vidiku.

"U narednih 15-20 dana očekujemo da budu okončani projekti, pa ćemo vidjeti na čemu smo. Mislim da imamo dobru šansu da pobijedimo", zaključio je Đurđević.

Pratite Mondo.ba na Facebooku, Instagramu i Twitteru. Aplikacija je dostupna za IOS i Android telefone.