Odličan termin za Novaka, moći ćemo da ga gledamo: Poslije neočekivanog odmora slijedi duel sa opasnim serverom!

Novak Đoković će u petak na teren.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković će se u četvrtfinalu mastersa u Parizu sastati sa Amerikancem Tejlorom Fricom, koga je već dva puta pobedio ove godine.

Sada je Novak uz samo jednu pobjedu došao do četvrtfinala pošto je u prvom kolu bio slobodan, a onda mu je Gael Monfis predao meč, dok je Fric do sada pobijedio Rubljova i Norija na putu do meča sa Srbinom.

Sada se konačno i zna kada će izaći na teren. Umjesto da igra dan za danom Novak je dobio odmor, a u petak bi meč trebalo da počne oko 16 časova. Vrlo je moguće da će se meč pomjeriti za pola sata ili sat, zavisno od drugih duela, ali svakako je ovo odličan termin. Za gledaoce bolji od jutarnjih, a za Novaka bolji od večernjih poslije kojih ima manje vremena za oporavak.

Čekaće se prvo duel između Džejmsa Dakvorta i Hurberta Hurkača, a nakon tog duela slijedi ono što svi čekamo.

Novaku se ovaj odmor neće toliko svideti jer je već naglasio kako u Parizu želi da što više igra, osjeti teren i uđe u formu pred završni turnir sezone u Torinu, pošto je pauzirao 50 dana poslije US Opena.