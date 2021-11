Nije mi bilo dosadno bez tenisa! Đoković zabrinuo izjavom: Neću mnogo igrati u budućnosti, ovo je moj plan!

Srpski teniser Novak Đoković planira da igra grend slemove u budućnosti, dok će manji fokus biti na ostalim turnirima.

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u finale mastersa u Parizu pošto je nakon velikog preokreta pobijedio Huberta Hurkača (3:6, 6:0, 7:6), potvrdivši tako prvo mjesto na ATP listi do kraja godine.

Tako će sedmi put u karijeri sezonu završiti kao najbolji na svijetu, što znači da je oborio rekord Pita Samprasa, sa kojim je do sada dijelio ovaj rekord. Može i do još jednog u finalu, igraće za 37. masters u karijeri, čime bi pretekao Rafaela Nadala, a moraće da se revanšira Medvedevu za poraz u finalu US opena.

"Igrali smo nedavno u finalu US opena, nadigrao me je, baš kao i ja njega u Melburnu. Nadam se da ponovo mogu da okrenem stvari u svoju korist", poručio je Novak u razgovoru sa novinarima.

"Gledao sam ga sada protiv Zvereva - uhvatio je formu, servira fantastično i ne promašuje mnogo. Nedavno smo igrali set na treningu, bilo je gusto - nadam se da će, publike radi, ponovo biti tako. Radujem se izazovu", dodao je Đoković koji je poslije pobjede sa Hurkačom gledao i drugo polufinale.

Srpski teniser je rekao da je ponosan što je srušio Samprasa, svog idola iz igračkih dana, poručivši da je to uspjeh i njegovog tima, kao i njegove porodice s kojom je proveo dosta vremena poslije poraza u Njujorku.

"Uživao sam u slobodnom vremenu, nisam uopšte bio zabrinut. Proveo sam vrijeme s porodicom, bio sam na svojoj Akademiji, nije mi bilo dosadno bez tenisa. S druge strane, volim da se takmičim i uželio sam se igre - vratio sam se u Pariz s ciljem da obezbijedim mjesto broj jedan na kraju godine. To je olakšanje, pritisak je skinut s grbače, ali posao još nije gotov. Nadam se da ću u nedjelju odigrati još jedan odličan meč, svjestan sam da ću morati da odigram na izuzetno visokom nivou kako bih osvojio titulu", rekao je Đoković.

Osvrnuo se i na sve rekorde koje je postavio u karijeri, dodavši i da će u nastavku karijere prije svega igrati grend slemove.

"Cijenim mnogo sve rekorde i dostignuća, ne mogu da izaberem između ta dva. Biti istorijski broj jedan vjerovatno je jedno od najvećih dostignuća u našem sportu. S druge strane, biti prvi na kraju godine iziskuje konstantnost i najbolje partije na najvećim turnirima - ja sam najviše bodova ove godine sakupio na slemovima. Nisam mnogo igrao, a tako će biti slučaj i u budućnosti, pošto se koncentrišem na najveće događaje", zaključio je srpski teniser.

Novak Đoković i Danil Medvedev se u nedjelju od 15 časova bore za titulu na mastersu u Parizu.