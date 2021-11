Kamere uhvatile novog Đokovića! Zanimljiv ritual prije meča - umjesto treninga, zaspao na terenu!

Karlos Alkaraz je jednim potezom dospio u centar pažnje.

Izvor: Twitter/TennisTV/screenshot

Teniser koji bi mogao da napravi pravi "bum" u budućnosti svakako je Karlos Alkaraz.

Mladi španski teniser, rođen 2003. godine, ima dosta dobre rezultate ove sezone. Ušao je i u istoriju US opena plasmanom u četvrtfinale grend slema u Njujorku.

Sve to mu je donijelo plasman na završni turnir igrača nove generacije ("Next gen finals") u Milanu. A, dok je čekao da se završi meč prije toga on je umjesto treninga odlučio da malo odspava na terenu.

Očekivano, kamere su taj momenat uhvatile, pa je tako Alkaraz brzo dospio u centar pažnje. Ostaje da se vidi hoće li mu to pomoći na meču protiv Danca Holgera Runea.

Inače, stil igre supertalentovanog Španca je identičan Novaku Đokoviću, pa ga zbog toga već zovu novim Novakom.

(MONDO)