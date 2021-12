Kako Srbija moće da pobijedi Srbiju - Ovo je ključ za finale: Nepoznati igrači su im heroji, ne smiježu da čekaju dubl!

U petak nas očekuje spektakularno polufinale Dejvis kupa, a pred vama je sve što treba da znate o selekciji Hrvatske, narednom protivniku Srbije.

Izvor: Profimedia

Teniseri Srbije uspjeli su da poslije preokreta savladaju Kazahstan i plasiraju se u polufinale Dejvis kupa. Tamo ih očekuje duel protiv Hrvatske, gdje mediji već uveliko pišu o "neuništivom Novaku Đokoviću".

Srbija i Hrvatska su se već dva puta susretale u Dejvis kupu, oba puta su slavili Orlovi, a prije 11 godina u Splitu je to ostvareno na spektakularan način, kada je i Đoković bio pod posebnom prismotrom tjelohranitelja.

Ipak, sada će stvari biti drugačije. Pobjeda 4:1 te 2010. bila je ostvarena na vrućem gostovanju u "Spaladijumu", dok je pet godina kasnije u Kraljevu bilo 5:0 za Srbiju protiv oslabljene Hrvatske.

U oba meča je tada za Srbiju igrao Novak Đoković, a to će biti slučaj i u petak 3. decembra, mada će ovog puta sve biti novo - igraće se na neutralnom terenu u Madridu, po novom sistemu.

Nema više četiri singla i jednog dubla i mečeva na tri dobijena seta. Sada se igraju dva singla i jedan dubl na dva dobijena seta, a zbog toga, biće izuzetno važno da Srbija slavi u prvom meču dana. Evo zbog čega je to slučaj i šta sve treba da znate o timu Hrvatske.

ČILIĆ JE NAJBOLJI U SINGLU

Marin Čilić je očekivano najbolji singl igrač Hrvatske u ovom timu, pa je selektoru Vedranu Martiću do sada makar taj dio posla bio olakšan. Do sada, jer je Čilić u dosadašnjem dijelu turnira igrao protiv igrača s kojima je, makar u teoriji, mogao lakše da izađe na kraj nego što će to biti slučaj s Novakom Đokovićem u petak.

Čilić je kao 30. teniser svijeta pobijedio De Minora iz Australije 2:1, da bi potom izgubio šokantno od Mađara Piroša 1:2 poslije preokreta. Vodio je i protiv Janika Sinera iz Italije u četvrtfinalu, ali je i tu izgubio 1:2.

Novak protiv Čilića vodi 17:2 u međusobnim duelima, pa je jasno zbog čega će svi u taboru Srbije i ovog puta očekivati poen od najboljeg tenisera svijeta.

PRVI SINGL JE KLJUČ - OVE IGRAČE NE ZNATE

Borna Gojo

Izvor: Profimedia

Srbija je do sada u mečevima prvog singla uvijek koristila drugog igrača. Dušan Lajović je upisao pobjedu protiv Austrije, dok su Filip Krajinović i Miomir Kecmanović bili poraženi u duelima sa Njemačkom i Kazahstanom.

Za Hrvate su u ovim mečevima malo poznati Borna Gojo i Nino Serdarušić. Radi se o momcima koji zauzimaju 242. i 276. mjesto na ATP listi, po realnom kvalitetu su daleko iza srpskih igrača koji konkurišu za taj singl meč, ali tu postoji veliko "ali":

Hrvati su pobijedili u sva tri prva singla! Gojo je pobijedio Popirina 2:0 na iznenađenje svih, a isto je ponovo protiv Lorenca Sonega iz Italije. Takođe, Serdarušić je bio bolji od Mađara Marožana prošlog vikenda.

Ako Srbija povede 1:0 protiv jednog od ove dvojice igrača, Đoković će protiv Čilića imati "meč loptu" za finale. U suprotnom, biće u velikim problemima, jer...

HRVATSKA IMA NAJBOLJI DUBL SVIJETA

Izvor: Profimedia

Vidjeli smo koliko je nezgodno kada nemaju ustaljen dubl ili makar jednog sjajnog "dublaša" kao što je to nekad bio Nenad Zimonjić. Zbog toga će prvi singl možda biti i presudan. Ako bude 1:1 poslije prva dva meča, Hrvati će biti favoriti.

Razlog su Nikola Mektić i Mate Pavić, najbolji dubl svijeta! Njih dvojica su dominirali na ATP turu tokom 2021. godine, osvojili su Vimbldon i zlato na Olimpijskim igrama. A kada to uspijevaju među uigranim dublovima, šta tek reći za Dejvis kup.

Na ovom završnom turniru su ne samo upisali sve tri pobjede, već je to bilo rutinski bez izgubljenog seta. Znamo da su čuda moguća, svi još pamte pobjedu Zimonjića i Ilije Bozoljca protiv legendarne braće Brajan usred SAD, ali treba biti realan.

Koliko Srbija ima "siguran poen" od Đokovića, toliko i Hrvatska ima "siguran poen" od Mektića i Pavića. Zato je prvi singl presudan.

Čekamo spektakl u Madridu!

Ovako je bilo 2010. kada je Srbija slavila protiv Hrvatske u Splitu:

Vidi opis Kako Srbija moće da pobijedi Srbiju - Ovo je ključ za finale: Nepoznati igrači su im heroji, ne smiježu da čekaju dubl! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

(MONDO)