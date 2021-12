Ko će igrati za Srbiju protiv Hrvatske? Prvi meč je presudan: Novaku već "upisana" pobjeda, a šta će odlučiti Troicki?

Kao ni u jednom okršaju u Dejvisu kupu do sada, prvi meč za Srbiju će biti izuzetno važan.

Izvor: Profimedia/MN Press

Reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale Dejvis kupa dramatičnom pobjedom protiv Kazahstana, time zakazavši spektakl protiv selekcije Hrvatske!

Hrvati imaju opasan tim i žele u finale takmičenja u Madridu, a ključnu prevagu u tom susretu mogao bi da odigra prvi singl meč. Zato je ključno pitanje - ko će igrati za Srbiju?

Srpski teniseri će protiv Hrvatske igrati u petak. Biće to treći duel Srbije i Hrvatske u Dejvis kupu, a još se pamti kada je ekipa predvođena Novakom Đokovićem slavila usred Splita, a kasnije te godine i osvojila takmičenje.

Đoković je poslije pobjede protiv Kazahstana imao pohvalne riječi o timu Hrvatske, tamošnji mediji su pratili taj meč Srbije, a već se krenulo i sa kalkulacijama kako bi taj duel mogao da izgleda. Novak je favorit da pobjedi u drugom singlu, kada bude igrao protiv Marina Čilića.

Kao i uvijek, svi će očekivati da Đoković donese bod Srbiji, ali i Hrvati imaju najbolji dubl svijeta u vidu Nikole Mektića i Mate Pavića, pa će i oni računati na sigurnu pobjedu u tom trećem meču. Iz tih razloga, prvi singl će biti ključan.

KO ĆE IGRATI ZA SRBIJU?

Srbija je do sada igrala tri meča, a u sva tri, prvi singl bio je rezervisan za drugog igrača. Dušan Lajović je igrao protiv Austrije, Filip Krajinović protiv Njemačke, dok je Miomir Kecmanović bio izabran za Kazahstance.

Šta će onda odlučiti selektor Viktor Troicki? I koga biste vi izabrali?

Lajoviću ova sezona nije bila idilična. Upisao je tek 17 pobjeda uz 27 poraza na ATP turu. U Parizu je na mastersu nedavno pobijedio Makenzija Mekdonalda, da bi se solidno pokazao u porazu protiv Saše Zvereva.

Prethodno je u Beču izgubio od Amerikanca Tijafoa, u Antverpenu je pobijedio Gaskea, ali je izgubio od 65. tenisera svijeta, Rinderneha. Na mastersu u Indijan Velsu je šokirao lagan poraz od Tomija Pola sa tek pet osvojenih gemova, a i u Nur Sultanu je Sunvu Kvon, 82. igrač svijeta, uspio da ga savlada u dva seta.

Ipak, vrijedi imati u vidu i da je Lajović od trojice igrača koje Troicki ima na raspolaganju jedini upisao pobjedu u mečevima koji su otvarali program u Dejvis kupu ove godine.

KRAJINOVIĆ I KECMANOVIĆ SU TAKOĐE OPCIJE

Izvor: Profimedia

Krajinović je 42. igrač svijeta, a i njegov skor na ATP turu bio je negativan: 19-22. Posljednji turnir je igrao u Stokholmu gdje je savladao Denisa Istomina, ali je izgubio od favorizovanog Ože Alijasima.

U Parizu ga je savladao Rajli Opelka, dok je loš žrijeb imao u Beču i Indijan Velsu - Saša Zverev u prvom kolu u Austriji i Danil Medvedev u trećem kolu u SAD. Najbolji turnir je imao još u Sofiji u septembru kad je stigao do polufinala, a nedavno je iznenadio njegov poraz od Pedra Martineza u dva seta, na startu takmičenja u Moskvi.

Kecmanović je treća opcija za Troickog. On je 69. teniser svijeta, a u ovoj sezoni je upisao 14 ATP pobjeda uz 25 poraza. U Parizu je prošao kvalifikacije, gdje je pobijedio Dominika Kepfera 6:3, 6:0 (Nijemac je prošle nedjelje savladao Krajinovića). Sankt Peterburgu ga je pobijedio Nišioka u kvalifikacijama, dok je od 105. igrača svijeta, Egora Gerasimova, izgubio na startu turnira u Moskvi.

Mladi Kecmanović je gubio u prvom kolima u Vašingotnu, Torontu, Sinsinatiju i US openu ove godine, dok u Nur Sultanu i Sofiji stizao do drugog kola. Odigrao je i maratonski meč protiv Kazahstana, izgubio poslije četiri meč lopte koje je imao, pa je moguće da ipak on neće biti izbor Troickog za Hrvatsku.

KO ĆE IGRATI PRVI SINGL ZA HRVATSKU?

Borna Gojo

Izvor: Profimedia

Pitanje je i ko će igrati za Hrvatsku u tom prvom singlu. Borna Gojo i Nino Serdarušić su obojica plasirani iza 240. mjesta na ATP listi i protiv obojice bi srpski igrači bili favoriti.

Ipak, obojica su do sada pobijeđivali svoje mečeve - Gojo protiv Australije i Italije, Serdarušić protiv Mađarske. Imajući u vidu Gojov "skalp" protiv Lorenca Sonega u ponedjeljak, kao i raniji trijumf protiv Popirina iz Australije, čini se da će on dobiti prednost za meč protiv Srbije.

Pa da vidimo, spektakl u petak se iščekuje sa nestrpljenjem!

