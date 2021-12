Mikić pred utakmicu sa Konjuhom: "Svjesni smo potencijala koji ekipa ima, ali čvrsto stojimo na zemlji"

Trener Mirko Mikić ističe da ni najveći optimisti nisu očekivali ovakave rezultate.

Rukometaši Borca, koji su osigurali jesenju titulu, u narednom kolu dočekuju ekpi Konjuha.

Uprkos dobrim rezultatima crveno-plavi gledaju da što bolje odigraju naredni meč, te se ne zamaraju rekordima.

Trener Mirko Mikić ističe da ni najveći optimisti nisu očekivali ovakave rezultate, ali da ekipa još ništa nije napravila, te da moraju još puno da rade.

"Svjesni smo potencijala koji ekipa ima, ali čvrsto stojimo na zemlji i niko ne razmišlja niti priča o tituli. Momci stasavaju kroz neizvjesne završnice, imali smo šest mečeva koje smo dobili u finišu a to su mečevi gdje se puno uči. Na nama je međutim da nastavimo sa dobrim radom i budemo još bolji i kvalitetniji“, rekao je Mikić.

Trener Banjalučana jer upozorio na činjenicu da je Konjuh u blagom rastu forme.

"Mislim da su napravili pravi potez kad su pružili šansu svojimmladim igračima. Uz Izviđač su ekipa koja je sigurno najkvalitetnija u tranziciji i na taj segment moramo da obratimo pažnju. Imamo povreda tako da ćemo vidjeti u kom sastavu ćemo istrčati i uprkos tome želimo da nastavimo da igramo kao i dosad", poručio je trener.

Sami igrači takođe ne razmišljaju previše unaprijed, te je njih uvijek najbitnija naredna utakmica.

"Motivisani smo sigurno za svaki meč. Mi mlađi ne potcjenjujemo nijednog rivala, znamo da ako želimo pobjedu protiv svakog moramo da odigramo maksimalno i tako će da bude i protiv Konjuha", rekao je Nikola Malivojević.

Takođe sa njim se slaže i Luka Perić, koji je i kandidat za najboljeg sportistu Republike Srpske.

"Igramo dobro i to želimo da nastavimo i u narednom meču pred svojom publikom koju ovom prilikom pozivam da dođe i da nas podrži. Analizirali smo rivala i na nama je da slušamo stručni štab kako bi došli do novog uspjeha. Ono na čemu svakako radimo je da smanjimo oscilacije, mi smo mlad tim koji ima uspone i padove i dosta radimo na tome. O kandidaturi za najboljeg sportistu mogu govoriti drugi put to je sigurno priznanje za moje partije i motiv više za dobar rad", poručio je Perić.