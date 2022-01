"Tada su Novaka počeli da maltretiraju!" Detalji haosa - Nole nema dokumente, novac, stvari... a jedno smije da koristi

Najbolji je teniser i sportista na svijetu, a tretiraju ga kao kriminalca.

Novak Đoković trenutno je u imigrantskom hotelu u Australiji i čeka rasplet košmarne situacije u kojoj je lišen slobode odlukom tamošnjih vlasti. U tom objektu mogao bi da boravi sve do ponedjeljka i to bez mogućnosti da se presvuče, da se kreće, da koristi stvari koje je poneo na put...

Njegov brat Đorđe Đoković u četvrtak je otkrio detalje Novakove agonije u Australiji.

"Na aerodromu ga je granična policija zaustavila i tada je počelo maltretiranje", rekao je on.

"To maltretiranje može da se zove ozbiljnim diplomatskim prekršajem, a naročito kada se radi o najvećem sportisti svih vremena, koji je diplomata Republike Srbije. Tada su ga odveli u izolacionu sobu, gdje su ga granični policajci ispitivali", dodao je Đoković.

Isprva, Novak je mogao da koristi mobilni telefon, a onda su mu to uskratili i više sati niko nije mogao da stupi s njim u kontakt.

"U prvih 45 minuta komunicirao je sa porodicom i ostatkom ekipe, kada je naglo prekinut svaki kontakt sa njim. Desilo se to da mu je oduzet mobilni telefon i prekinuta komunikacija sa porodicom, ženom, bilo kim iz spoljašnjeg svijeta na tri i po sata".

"Nakon toga mu je vraćen telefon i odveden je u izolacionu sobu, koja je i aerodromski pritvor. Nakon što je pala odluka da mu se ne odobri viza za ostanak u Australiji i da mu se ne omogući da zaigra tenis i odbrani još jednu titulu, postavi još jedan rekord... Po izlasku sa aerodroma je prošao kroz detektor za metal, gdje mu je oduzeta sva imovina zajedno sa koferima, a vraćen samo mobilni telefon. Vraćen mu je samo mobilni telefon", rekao je Đoković.

Novak kod sebe nema dokumente, novac...

"I novčanik su mu oduzeli, kao i mogućnost da se presvuče i da ode u hotel sa svojim stvarima. Otišao je u taj migrantski hotel, sjmeštaj, u prljavu sobu, bez apsolutno bilo kakve imovine, za koju mu je rečeno da će dobiti tek po povratku za Evropu".

Odlukom tamošnjeg suda nakon Đokovićeve žalbe, australijske vlasti ne smiju da deportuju najboljeg tenisera svijeta sve do ponedjeljka ujutru. Ako bi se sam vratio kući, to bi značilo da bi iste sekunde na snagu stupila zabrana ulaska u Australiju u trajanju od tri godine.

"Novak to ne želi da uradi, već želi da izgura pravdu do kraja. Tretiran je kao kriminalac, a on je zdrav i pošten čovjek koji nije ugrožio ničiji život i nije napravio nijedan federalni, zakonski prekršaj", poručio je Đorđe Đoković.