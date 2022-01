Nadal na strani suda - morali su da deportuju Đokovića! Rafin stric brani Australijance: Nije ovo bio napad na Novaka!

Još jednom je Toni Nadal, Rafin stric, napao srpskog tenisera...

Neko drugi će ove sezone podići pehar na Australijan openu. Novak Đoković nije dobio šansu da se bori za 10. pehar u Melburnu.

Umesto da sa reketom u ruci bude na terenu, on je deportovan iz Australije. Stigao je u Beograd i u Srbiji će razmisliti o narednim koracima. Za to vrijeme se oglasio Toni Nadal koji je branio odluku australijskih vlasti i naglasio da "to nije bio lični napad na srpskog tenisera".

Stric Rafaela Nadala je u svojoj kolumni za španski "El Pais" ponovo stao na stranu suda. Pričao je o cijelom Novakovom slučaju i dešavanjima iz Melburna.

"U nedjelji prije početka turnira skoro niko nije pričao o takmičenju zbog Đokovićevog slučaja. Ta debata je prerasla sport. Ne želim previše da pričam o svemu tome, ali neke stvari ipak ne treba zaboraviti", počeo je Toni.

"Prva stvar je ta da država nije uvela sve te mjere i vakcinaciju onda se Australijan open vjerovatno ne bi održao. Druga je to da bi prisustvo Srbina donijkelo previše problema i da su morali da reaguju ovako i da ga izbace, jer su već implementirali stroga pravila na svoje državljane".

Ističe da potezi ministra Houka i vlasti nisu usmereni protiv Srbina. Iako su sve odluke vlasti ustvari išle u prilog tome da je ovo napad direktno na Đokvića. Uostalom imali su igrače poput Sebastijana Korde i Bernarda Tomića koji su uprkos koroni ušli u državu, pa čak i igrali mečeve...

"Velika je šteta što se igrač Novakove kategorije našao u ovakvoj situaciji, ali samo neko ko ima izmijenjenu svijest shvatanja može da povjeruje da je ova epizoda bila lična i usmjerena da diskriminiše jednog igrača. Uvjeren sam da bi Australija voljela da gleda kralja 'Rod Lejver arene'. To što nije tu je gubitak za sve. Niko nije želio da jedan od glavnih favorita i čovjek koji juri 21. grend slem pehar bude izbačen. Sada, kada je ova sapunica završena, rekao bih da su Danil Medvedev i Aleksander Zverev favoriti."

Pričao je potom o svom sestriću.

"Rafa ima komplikovan žrijeb, iako je već osvajao ovaj turnir. Dolazi da se takmiči, a da nije igrao protiv onih najboljih više od šest mjeseci. Ako uspije da se konsoliduje i pronađe pravi ritam tokom prve nedelje onda bi mogao i onda uđe među favorite, ne bih ga otpisao. A, tu je i Karlos Alkaraz koji je bio špansko čudo prošle sezone. Briljirao je na US openu i vjerujem da bi ovo mogla da bude njegova godina", zaključio je Toni Nadal.