Novače, pazi se! Medvedev ipak može da te sruši: Ovo je jedini scenario da postane broj 1, ali mora odmah na teren! 

Danil Medvedev je izgubio nestvarno finale od Rafaela Nadala, ali i dalje može da smijeni Novaka Đokovića na prvom mjestu ATP liste!

Pao je rekord Novaka Đokovića, ali Novak Đoković još uvijek nije pao sa prvog mjesta na ATP listi. Uspio je Rafael Nadal da osvoji svoj drugi Australijan open, a 21. grend slem, ali je tako na neki način i pomogao srpskom teniseru.

Novak je trenutno prvi na svijetu i tako će biti do 21. februara kada ATP skida bodove sa Australijan opena 2021. godine, tako da je i prije Australijan opena bilo poznato da će Novak "dogurati" do 360 nedjelja na vrhu ATP liste.

Sa pobjedom u Melburnu Medvedev je mogao sebi da osigura prvo mjesto, ali iako to nije uspio postoji šansa!

KAKO MEDVEDEV MOŽE DO PRVOG MJESTA?

Novak Đoković trenutno ima 11.015 bodova, a kada mu se oduzme 2.000 bodova osvojenih na prethodnom Australijan openu biće na 9,015 bodova. Danil Medvedev je sa dolaskom u još jedno melburnško finale stigao do 10.125 bodova.

A ključ za osvajanje prvog mjesta sada Medvedevu leži u Holandiji! Naime on je prijavljen za turnir u Roterdamu koji se igrao od 7. februara, a na kome je kiksirao prošle sezone. Tu ga je već u prvom kolu savladao Dušan Lajović 7:6, 6:4, tako da Rus brani svega 10 bodova iz prošle sezone.

To znači da će kada mu se to oduzme pred Roterdam imati 10.115 bodova. Naravno, jasno je da je porazu prošle godine doprinijela i iscrpljenost od nevjerovatnih napora na Australijan openu, pa je veliko pitanje da li će se ove sezone zapravo odlučiti da ode u Holandiju.

Ipak, ako ode, juriće finale ili titulu. Naime sa finalom bi dobio 300 bodova, a sa titulom 500 i to mu ne bi odmah donijelo mjesto prvog na ATP listi. Sa finalom bi stigao do 10.415, a sa titulom do 10.615 bodova.

A to znači da kada se budu oduzimali bodovi sa Australijan opena 2021. godine 21. februara Medvedev bi bio prvi na svijetu.

Novak će, da ponovimo, tog 21. februara imati 9.015 bodva, a Medvedev bi u slučaju polufinala Roterdama imao 9.215, a u slučaju da dođe u finale 9.415 bodova.

IPAK I NOVAK IMA ŠANSU!

Novak ipak ima dvije šanse da ostane prvi. Jedna je da se Medvedev ne pojavi u Roterdamu ili da ispadne prije finala, a druga je da sam Novak zaigra u Holandiji.

On je svjež, nije uopšte igrao ove sezone, a turnir u Roterdamu je lijepo preračunao da bi ovo moglo da se desi, pa je javno pozvao Novaka da dođe i učestvuje u turniru.

Ako Medvedev zaista potvrdi igranje na tom turniru serije 500, vrlo je moguće da će se najbolji teniser svijeta svih vremena odlučiti za dolazak u Roterdam.

U svakom slučaju, ostaje prvi do 21. februara 2022. godine, a i kasnije ima mnogo šanse za osvajanje bodova i ostanak na svom tronu.

Svakako, kako sada stvari stoje, ako se Medvedev ne pojavi u Roterdamu 21. februara će na ATP listi pisati - Novak Đoković 9.015, Danil Medvedev 8.915.

