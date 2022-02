"Brate, to je sasvim normalno!" Rus održao lekciju Medvedevu: Pa naravno da će navijati za Nadala, šta ti je!?

Ima li razloga Danil Medvedev da se buni? Ako pitate njegovog kolegu Karaceva - previše drami.

Izvor: Profimedia

Ruski teniser Danil Medvedev pobjesnio je nakon poraza u finalu Australijan opena, ali ne toliko zbog toga što je ispustio pobjedu nakon 2:0 u setovima, nego što su navijači u Melburnu "ubili dječaka u njemu".

Održao je emotivnu konferenciju za medije na kojoj je pričao o tome da mu je teško jer uvijek mora da se bori protiv čitavog stadiona, nekada je to isključivo zato što je Rus, međutim njegov kolega iz Dejvis kup reprezentacije poručio mu je da previše drami nakon svega.

Aslan Karacev, čovjek sa kojim je osvojio Dejvis kup pehar i sa kojim je igrao u dublu na Olimpijskim igrama, smatra da je sasvim normalno ono što se desilo na "Rod Lejver areni" kada je publika bila uz Rafaela Nadala.

"Za mene je to sasvim normalno. Nadal se vratio poslije povrede, nije igrao skoro pola godine, pa naravno da će navijači biti uz njega... Vratio se poslije teške povrede i isto bi se desilo i da igraš protiv Rodžera Federera", probao je Karacev da objektivno analizira dešavanja iz Melburna.

Ipak, kolega Danila Medvedeva zaboravlja da je isti tretman imao i u četvrtfinalu protiv Feliks Ože-Alijasima, pa i u polufinalu sa Stefanosom Cicipasom, dok je burno bilo i u drugom kolu kada je igrao sa domaćim igračem Nikom Kirjosom.

Medvedev je tada navijače nazvao "idiotima", što nije pomoglo da stanu na njegovu stranu.

Izvor: Profimedia

"Znam da može da nervira kada navijači pokušavaju da te poremete na servisu, ali što prije Medvedev to shvati - prije će i nastaviti dalje. Meni se isto to desilo, ali ne možeš da dođeš navijačima i kažeš 'navijajte za mene'. To nema smisla. Naravno da navijači vole tenisere 'velike trojke'. Igrao sam sa Endijem Marejem u Sidneju i publika јe bila uz njega. Uradili su toliko toga za naš sport da je očigledno da navijaju za njih", rezonovao je Karacev.

Osvajač US opena i finalista Australijan opena imao je inače šansu da "skine" Đokovića sa prvog mjesta na ATP listi, ali se povukao sa turnira u Roterdamu koji počinje sljedeće nedjelje.