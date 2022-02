Amerikanac žestoko isprozivao Đokovića i Medvedeva: Dosadni ste, to nikoga ne zanima - publika hoće da gleda mene!

Nije mu prvi put da proziva i prijeti, radio je to tokom Australijan opena.

Za Maksima Kresija teniski svijet je čuo uglavnom kada se sastao sa Danilom Medvedevom u Australiji. Tada je prilično namučio Rusa svojom kombinacijom servisa i voleja.

A sada kaže da bi svi trebalo da igraju takav tenis!

"Jasno je koliko je ovo dosadan sport kada se igra sa osnovne linije, ali takođe mislim da je to tako jer se većina tenisera boji da izađe na mrežu, Uvijek ima prilike za to, a ne koriste se", naglasio je on.

On je istakao da najbolji teniseri poput Novaka Đokovića i Danila Medvedeva ne izlaze dovoljno na mrežu.

"Zbog toga što se najbolji teniseri plaše da izađu na mrežu, moramo da gledamo razmjene od po 30 ili 40 udaraca. Oni ostaju pozadi i pobjeđuju jer su tu bolji od ostalih. Mislim da je potrebno pobjeđivati na drugi način kako bi tenis bio zanimljiviji", dodao je Amerikanac.

Poslije svog meča sa Kresijem Medvedev je rekao da Amerikanac igra dosadan tenis, ali on ne smatra da je tako.

"Paradoksalno je što Medvedev kaže da je moja igra dosadna, iako navijači obožavaju da me gledaju", rekao je Kresi.

A onda je zaprijetio vodećem dvojcu, a to mu nije prvi put da tako nešto radi.

"Od početka moje profesionalne karijere moja vizija je da budem prvi na svijetu, tako da sam uvijek znao da ću dobiti priliku da budem najbolji. Posljednja pobjeda mi je dala nadu da mogu da dođem do cilja i da sam trenutno dovoljno kvalitetan da uđem u top 10", naglasio je Kresi.

Ipak, kao tek 59. na ATP listi, teško da je Kresi u poziciji da ikome prijeti...