Halid Muslimović bio i bokserski menadžer: Vodio olimpijskog šampiona, pomagao mu i Dodik!

Poznati bh. pjevač u trenucima najveće slave bio je i u bokserskim vodama. "To je bilo iz ljubavi prema sportu, a kasnije se pretvorilo u biznis", otkriva Halid Muslimović za MONDO.

"Učini bar jedan pogrešan korak", "Još ovu noć", "Od rakije nema bolje žene", "Oj, jarane, jarane", ili "Znam za sve sam kriv" samo su neki od hitova koji vam padnu na pamet kada se pomene ime Halida Muslimovića.

Njegovo ime poznato je širom bivše Jugoslavije, a zanimljivo je da je proslavljeni bh. pjevač, uz čije su pjesme mnogi uživali u kafani u trenucima najveće popularnosti bio i u bokserskim vodama.

Halid Muslimović bio je bokserski menadžer, a među bokserima o kojima je vodio računa, bio je ni manje ni više jedan olimpijski šampion - Anton Josipović.

Bilo je to početkom 90-ih godina kada je Josipović, koji je osvojio zlatnu olimpijsku medalju u Los Anđđelesu 1984. prelazio u profesionalce, a za menadžera je izabrao zvijezdu jugoslovenske estrade.

Muslimović se u razgovoru za MONDO podsjetio svoje "bokserske karijere" i kako se našao u ovom sportu.

"To je bila moja želja iz ljubavi prema sportu, prema boksu, a poslije se pretvorila i u želju za biznisom", kaže Muslimović.

Njegova odluka da postane bokserki menadžer nije iznenadila ljude u njegovom okruženju.

"Ljudi su vjerovali u mene kao biznismena, organizatora. Ja sam to i pokazao. Mi smo napravili na teritoriji Jugoslavije nekih sedam, osam kvalitetnih borbi, tako da je to pokazalo moju ozbiljnost i ozbiljnost kampa".

Najpoznatije ime koje je vodio definitivno je Banjalučanin Anton Josipović, ali okolnosti koje su tek slijedile spriječile su da Muslimović i on naprave veliki uspjeh na svjetskoj sceni.

"Josipović se već bio ohladio od amaterskog boksa, jer tu više nije imao šta napredovati. Odmah smo sjeli i odlučili da ide u profi vode. Ante je veliki profesionalac kad je sport u pitanju. Mi bismo napravili veliki korak u svijetu boksa, žao mi je zbog njega što to nismo uspjeli zbog rata. Želio sam da Ante dođe u vrh svjetskog boksa, na tron, kao profesionalac, jer on je u amaterskom napravio sve, bio je olimpijski šampion, to je poslije trebao da dokaže i u profi boksu", rekao je Muslimović.

Iako je dolazio iz svijeta muzike, Muslimović je prvi pokrenuo neke stvari u boksu, a zanimljivo je da je tada imao i podršku Milorada Dodika.

"Imao sam prvi privatni bokserski kamp u Jugoslaviji, bilo je to u Laktašima u hotelu 'San', baš u to vrijeme imao sam mnogo veliku podršku gospodina Milorada Dodika, koji je tada čini mi se bio predsjednik Skupštine Laktaša. I on nam je dao zeleno svjetlo i podršku. Imao sam pet, šest najboljih boksera tadašnje Jugoslavije u kampu i imali smo velike ambicije. Počeli smo ostvarivati svoje planove što se tiče Ante Josipovića, Ratka Draškovića, tada mladog boksera Nermina Šabanovića koji je kasnije bio u Australiji prvak u teškoj kategoriji. Mi bismo napravili velike stvari da se nije desio rat koji je poremetio sve. Više mi je žao zbog boksera, jer su, kao i svi sportisti ograničeni dokad možeš da se time bave, pa je sve prošlo. Od svega toga Ratko Drašković je nastavio karijeru, imao zapaženih rezultata i uspjeha. Bila je to dobra zamisao i okupio sam dobrih ljudi tu, šteta što nismo uspjeli da ostvarimo sve planove", rekao je Muslimović.

"Ponosan sam na Ratka Draškovića koji je nedavno donirao bubreg jednoj djevojci, koju praktično nije ni znao. Veliki je čovjek, bio je uvijek, a sada je to i potvrdio", istakao je Muslimović

Na kraju razgovora za MONDO, Muslimović je otkrio da je i danas menadžer, ali u potpuno drugom sportu.

"Volim fudbal, tu ja malo skautiram, malo menadžerišem. Imam tu par fudbalera koji su sa mnom, čuće se. Mislim da će se u dogledno vrijeme čuti o mojim fudbalerima, imam kvalitetnih momaka koji će isplivati“, rekao je Muslimović i dodao da se ipak zna šta je njegova prva ljubav i njegov život.

"Muzika je kruna, ovo mi je da popunim vrijeme", zaključio je Muslimović na kraju razgovora za MONDO.