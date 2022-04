Biciklista Mazovše Serce Polske najuspješniji na etapi dugoj 123 kilometra u okviru trke "Beograd-Banjaluka“.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Vozač Mazovše Serce Polske Jakub Kuba Kačmarek pobjednik je 123 kilometra "Kraljevske etape", koja je danas vožena od Bijeljine do Vlasenice u okviru tradicionalne trke "Beograd-Banjaluka".

Poljak, koji je prije dvije godine trijumfovao na 14. izdanju ove međunarodne biciklističke trke imao je danas najbolje vrijeme, a pripala mu je i žuta majica.

Prvi biciklisti su stigli u Vlasenicu, gdje se završava treća etapa trke "Beograd - Banjaluka".pic.twitter.com/svkS164na1 — Mondo.ba Sport (@MondoBiHSport)April 15, 2022

Osim žute, koja je najvažnija, Poljak je osvojio i zelenu majicu, koja se dodjeljuje takmičaru sa najviše osvojenih poena, pa je stekao dobre šanse da i u konačnici stigne do trijumfa.

"Prije dvije godine sam bio ovdje i osvojio trku ali staza je bila drugačija. Uradio sam sve da zabilježim pobjedu, koju mi je omogućio i moj tim zbog čega sam jako srećan. Pokušaću da sačuvam žutu majicu do kraja trke", izjavio je Kačmarek.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Lenert Teugels (Tarteljeto Isoreks iz Belgije) zauzeo je drugo mjesto, dok je treće pripalo Rajneru Keplingeru (austrijska ekipa Hrinkov Advariks).

Vidi opis Poljaku žuta majica: Jakub Kuba Kačmarek pobjednik "Kraljevske etape" od Bijeljine do Vlasenice (FOTO/VIDEO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Nebojša Šatara Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MONDO/Nebojša Šatara Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MONDO/Nebojša Šatara Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MONDO/Nebojša Šatara Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MONDO/Nebojša Šatara Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MONDO/Nebojša Šatara Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MONDO/Nebojša Šatara Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MONDO/Nebojša Šatara Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MONDO/Nebojša Šatara Br. slika: 9 9 / 9 AD

Bijela majica, koja se dodjeljuje najboljem biciklisti do 23 godine, pripala je Italijanu Valteru Kalconiju iz ekipe Galina Ekoteh, plavu za najuspješnijeg brdskog biciklistu je osvojio Jonas Rap iz njemačkog Hrinkova, dok je crvena majica za najboljeg sprintera otišla u ruke Marijuša Volda iz belgijskog Tartaljeta.



Vlaseničani su u velikom broju dočekali takmičare i pripremili gostima iz cijelog svijeta prigodan kulturno-umjetnički program, a dobrodošlicu gostima je izrazio načelnik opštine Miroslav Kraljević.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

"Po četvrti put smo domaćini trke, koja je svjetski događaj, a ja kao načelnik opštine imam čast da ugostim za našu opštinu najveću sportsku manifestaciju. Vlasenica je mala, ali ima veliko srce. Naš grad ima perspektivu u turizmu i ovo je jedan od smjernica u tom pravcu. Trka će nam dati pravo lice i ljudi iz cijelog svijeta će vidjeti kako smo dobri domaćini", rekao je Kraljević.

Sportski direktor trke i potpredsjednik Biciklističkog saveza Srbije Dušan Gojić podsjetio je da je ova treća etapa trke "Beograd - Banjaluka" dobila epitet "kraljevska" ne bez razloga.

"Etapa ima najviše uspona i trku dovodi praktično do kraja. Vrlo izvjesno se rješava i pobjednik, mada ne kažem da do kraja neće biti promjena. Ovdje se pravi velika razlika, pa smatram da je ovo ogromna prednost za vozača iz Poljske i mislim da će do kraja uzeti žutu majicu. Takođe, moram da istaknem da je situacija i doček u Vlasenici fenomenalan kao i svake godine. Ljudi ovdje vole biciklizam, kao i našu manifestaciju koja je od opšteg značaja za Srbiju i Republiku Srpsku", istakao je on.

Sutra (subota) na rasporedu je četvrta, pretposljednja etapa, koja se vozi od Doboja do Prijedora u dužini od 165 kilometara.