"Pritisak je sve veći! Bodovi su najbitniji"! Mirko Mikić nakon nove pobjede Borca m:tel: Berin (Brkić) je bio pravi!

Banjalučki Borac m:tel je u subotu ostvario novu pobjedu u Premijer ligi Bosne i Hercegovine i napravio važan korak ka tituli šampiona.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Banjalučani su u dvorani "Borik" savladali Vogošću (26:22), a nakon utakmice je trener crveno-plavih Mirko Mikić istakao da je trijumf jedino što će ostati zapamćeno iz ovog susreta.

"Bodovi su najbitniji. Po igri se vidi da se bliži kraj sezone. Pritisak je sve veći i veći. Trudimo se da normalno radimo, ali pritisak ostavlja traga na igrače, to se vidi. Igrali smo protiv fizički najjače ekipe u ligi. Znači smo da će biti teška utakmica, obzirom da smo 'lakši' od njih. Spremili smo se na trčanje, mislim da smo odbranu jako dobro odradili. Berin (Brkić) je u pravim momentima bio na visini zadatka i to je rezultiralo pobjedom", rekao je Mikić poslije meča, a prenio "Sportnewsmagazin".

U narednom kolu, Borac m:tel gostuje aktuelnom šampionu Izviđaču u Ljubuškom.

"Za nas je svaka utakmica do kraja derbi. Trudimo se da ne pravimo razliku između treninga i utakmice. Spremaćemo se detaljno za taj meč, kao i za sve do sada. Idemo tamo da odigramo kako treba, a to je da se koncentrišemo na sebe, da pokušamo naći slabe strane protivnika i da ispravimo greške sa ove utakmice", dodao je šef struke banjalučkih rukometaša.

(mondo.ba)