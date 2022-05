Novak se iznervirao - mnogi nas ne žele, ali ćemo nastaviti da postojimo! Đokovića to boli: Oni ne pričaju sa nama!

Novak Đoković je na konferencji za medije pričao o raznim temama. Jedna od njih bila je i Vimbldon...

Izvor: Eurosport printscreen

Rolan Garos se igra, ali je Vimbldon i dalje glavna tema među teniserima. Konstantno se priča o tome, prvo o njihovoj odluci da zabrane učešće ruskim i bjeloruskim teniserima, pa onda o reakciji ATP koji je odlučio da oduzme poene trećem grend slemu sezone.

Novak Đoković je prošao u treće kolo na pariskoj šljaci, a na konferenciji za medije su ga dočekali novinari koji su mu upravo to pitanje postavili. Tačnije, zanimalo ih je šta Novakova organizacija PTPA može da uradi po tom pitanju.

Upravo je to bilo ono što je zasmetalo Srbinu. Otvorio je dušu i ispričao sa kakvim problemima se suočava njegov sindikat.

"Iako mnogi ne žele da budemo prisutni u teniskom eko-sistemu, mi ćemo nastaviti da postojimo. Mi smo organizacija koja se bavi 100 odsto interesima tenisera i teniserki. Biće izazov da budemo prihvaćeni. Sada nismo. To je odgovor. Ne pregovaraju sa nama iako bi trebalo da bude, jer nas ne priznaju grend slemovi i drugi. Znali smo da će biti dosta nezadovoljnih igrača kakva god da je bila odluka o Vimbldonu. Tu smo sada", počeo je Novak.

Pričao je sa prvim čovjekom ATP Andreom Gaudenzijem, ali ne zna detalje i teme sastanaka koji slijede.

"Nisam dio ATP savjeta. Ne znam o čemu razgovaraju. Pričao sam sa Gaudenzijem, rekao mi je da je bilo razgovora sa Vimbldonom, ne znam koje su opcije na stolu. Sumnjam da će ATP da promijeni odluku. Hoće li biti nekih dodataka na tu odluku, vidjećemo. Igrači bi voljeli da o tome raspravljalju sa ATP. Sistem je iznevjerio igrače mnogo puta, zato je i osnovan PTPA. Kod velikih odluka se ne razgovara sa igračima. Kod ATP postoji 50:50 odnos između igrača i turnira, nije 100 odsto na igračima. Uvijek pričamo o istom, sada je VImbldon, u budućnosti će vjerovatno biti nešto drugo. Igrači treba da budu ujedinjeni, da rade zajedno, vjerovatno nisu ni svjesni toga."

Izvor: Eurosport printscreen

Pokušali su novinari da ga navedu da kaže da li razmišlja o potencijalnom duelu sa Rafaelom Nadalom, pošto je do sada igrao sa ljevorukim igračima.

"Igram protiv desnorukog igrača, pa ne znam o kome pričate, to je jedino o čemu mislim, sljedeći izazov. Što se emocija na terenu tiče, zavisi kako se osjećam, od rivala, publike, reakcija. Nije uvijek isto."

Jedna od tema bilo je koršćenje društvenih mreža i kako se Novak bori sa ljduima koji šalju poruke mržnje i napadaju.

"To je veoma široka tema za razgovor. Probaću da skratim odgovor. Koristim društvene mreže i sve je individualno, morate sami da naučite kako da kontrolišete vrijeme koje provodite na internetu. Na to se sve svodi. Ima mnogo zanimljivh stvari koje možete da naučite. Mnogo informacija. Nisu sve sjajne, svjesni smo toga. Dio je naših života. Ne možete mladim igračima da kažete da ne koriste društvene mreže, jer će svejedno to uraditi. Morate da radite sa mladom osobom, da budete prijateljski nastrojeni, da možete da pričate o raznim temama, intimnim temama, da vas gledaju kao mentora i možda možete da pronađete formulu koja funkcioniše. Mlad sam otac, imam dvoje djece od sedam i četiri godine, čeka me taj period, razgovarao sam sa suprugom o tome. NIje lako. Sve zavisi i od stila života. Život na putu nekada može da bude usamljen. Dosta vremena provodiš u kompleksima, vidim mnogo igrača koji provode vrijeme na telefonu, ja to ne radim, tako da je sve individualno", zaključio je Đoković.

(MONDO)