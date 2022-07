Kako je Novak sa 13 godina šokirao Ivaniševića: Igrao je kao u transu, a Goran predvidiiiiiiiio - "Biće nešto od malog!"

Najbolji srpski sportista Novak Đoković davne 2000. godine skrenuo je pažnju Gorana Ivaniševića, tada velikog šampiona i svog sadašnjeg trenera.

Novak Đoković juče je stigao do sedme titule na Vimbldonu i nastavio svoj put ka teniskoj vječnosti, a ovo je bio prvi grend slem koji je osvojio od kako je njegov trener samo Goran Ivanišević. Nekadašnji hrvatski teniser godinama je dio stručnog štaba, a nakon razlaza sa Marijanom Vajdom ima veći uticaj na karijeru najboljeg srpskog sportista.

Zajedno su stigli do grend slema koji je svojevremeno osvojio i Ivanišević, a zanimljivo je da ovaj trofej zapravo zaokružuje njihovu priču. U razgovoru za sajt net.hr legendarni Nikola Pilić se prisjetio detalja iz 2000. godine, kada su Goran Ivanišević i tada izuzetno mladi Novak Đoković zajedno trenirali.

Jedan od najveih teniskih stvaralaca u istoriji bio je mentor Đokoviću u njegovim tinejdžerskim danima, a sa Ivanišević je radio zbog katastrofalne sezone Hrvata. Tada su se Novak i Goran sreli, a Hrvat ostao impresioniran onime što vidi od dječaka koji mu je gotovo pola sata vraćao udarce!

"Znate šta, moja supruga je često s njim razgovarala i jednom mi je rekla, kad je Novak tek došao, možda je bilo par nedjelja, da je taj mali poseban. Tada je bio u Minhenu i Goran Ivanišević. Jedne nedjelje poslijepodne smo igrali i s obzirom na to da je Goran imao katastrofalnu igračku 2000. godinu, trenirao sam s njim. Izgubio je 19 puta u prvom kolu... I ništa, igrali smo dva sata i ja kažem 'Slušaj Gorane, ajde udari s ovim malim, ima 13 i po, 14 godina, udari s njim pet minuta'. Kaže on 'Hoću, hoću šjor Niko'. Udarali su oni 23 minuta i mali Novak je bio hipnotisan u tom teniskom sparingu. Niti jednu loptu nije poslao u mrežu. Završili su i kaže meni Goran 'Šjor Niko, ovaj mali je dobar, biće nešto od njega'. Rekao sam mu da isto mislim. Počeo sam nakon toga intenzivno da igram sa Novakom i bio je četiri i po godine kod mene. Vodio sam ga u Beograd i tu je napravio prve ATP poene. Ja sam od sekretara Teniskog saveza Srbije dobio 4 četiri specijalne pozivnice za Beograd", prisjeća se Pilić.

Nekadašnji teniser i kasnije proslavljeni teniski trener je svojevremeno bio i dio Dejvis kup tima Srbije, a Đoković je ispao jedan od njegovih najboljih projekata. Zbog toga što je u Novaku prepoznao velikog šampiona za budućnost, Pilić mu se osvetio u veoma važnim trenucima.

"Tu je Novak napravio prve poene. Dolazio je on i kasnije kad je imao 20, 21 godinu, na nedjelju ili dvije bar... Njemu su te godine u mojoj akademiji bile najdraže u njegovom životu. I sam je to rekao. I tu je počela povezanost mene s njim. Puno sam mu dao, jer sam vidio da je nešto specijalno. Znate, to vam je isto, na primjer, da ste vi šef nekog rudnika dijamanata, imate ih puno, a onda odjednom vidite neki drugi dijamant, drugačije boje, izgleda, vidite dijamant koji se nekako ističe, posebnije blješti... Onda kažete da na njega mora potrošiti vrijeme. Osim toga, Novak je imao potrebne komponente. Znači, sve što si mu rekao, on ti je vratio nazad. Brzo je učio i shvatao", ističe legendarni teniski trener.

