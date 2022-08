Hit! Kirjos oduševio Srbiju komentarom o Đokoviću! Pogledao Novakov snimak, pa se oglasio: U problemu sam!

Snimak sa treninga Novaka Đokovića ostavio Nika Kirjosa u šoku.

Izvor: Instagram/djokernole/Printscreen

Trening Novaka Đokovića ostavio je Nika Kirjosa u šoku. Srpski teniser na društvenim mrežama objavio je kratak klip na kom se vidi da trenira kapoeru.

Srpski teniser koristi i ovu čuvenu brazilsku borilačku vještinu kao dio pripreme za sezonu, a to je iznenadilo kontroverznog australijskog tenisera. Nije mogao da vjeruje šta gleda.

"Ako mi govoriš da je ovo ono što mi treba da bih osvojio grend slem, onda sam u nevolji", našalio se Kirjos.

Njegov komentar izazvao je oduševljenje velikog broja fanova, posebno pošto su se Novak i on pomirili i sada su u prijateljskim odnosima. To je moglo da se vidi i u finalu Vimbldona kada ga je Đoković savladao i uzeo 21. grend slem pehar.

Voljeli bi mnogi da do njihovog okršaja dođe i na US openu, ali je to u ovom momentu dosta daleko. Srbin ne može da uđe u Ameriku jer nije vakcinisan, dok je Nik već tamo i priprema se za posljednji grend slem u sezoni. Možda u tome pomogne američka kongresmenka Klaudija Teni...