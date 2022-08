Šampion nepomično ležao u ringu - poslije ovoga nema ustajanja!

Leon Edvards došao je do titule na spektakularan način. U posljednjoj rundi...

Izvor: Twitter/@r0bato/Printscreen

Leon Edvards (30) novi je UFC šampion velter kategorije (do 77 kilograma). U spektakularnoj borbi u Solt Lejk Sitiju nokautirao je doskorašnjeg prvaka Kamarua Usmana (35) i to u posljednjoj rundi!

Usman je bio nadomak pobede, bio je bolji tokom većeg dijela borbe i sve što je trebalo da uradi jeste da izdrži petu rundu. U tome nije uspio. Edvards, koji je poznatiji po nadimku Roki, nokautirao ga je nogom i to na 58 sekundi prije kraja!

Ostao je njegov rival nepomično da leži na zemlji, ušli su i ljekari i članovi tima, dok je za to vreme Edvards proslavljao sa svojom ekipom. Borac rođen na Jamajci, nastupa pod zastavom Velike Britanije i ovo mu je 11. pojbeda u UFC.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Inače, Usman je 2015. pobijedio Edvardsa i od tada je zabeležio 14 uzastopnih pobjeda. Leon je dočekao šansu da se revanšira i iskoristio je. Već su počele spekulacije da će njih dvojica imati novi okršaj vrlo brzo i da će britanski borac morati tako da odbrani pojas.

"Mnogi su sumnjali u mene, pogledajte me sada! Vidite gdje sada stojim, ponosan sam! Odrastao sam na Jamajci, živio sam u šupi, pogledajte me sad! Cijeli život su me potcjenjivali. Ovo je za sve one koji su imali težak posao. Rekao sam vam, znao sam da mogu. Pogledajte me sada", ponavljao je Edvards jednu rečenicu konstantno poslije velike pobjede i poručio je da bi volio da naredni meč bude na čuvenom "Vembliju".