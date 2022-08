Angelina skočila za medalju, a Dragutin Topić skakao od sreće! Legenda srpskog sporta blistala zbog uspjeha svoje ćerke!

Spektakularan nastup velike nade srpske i svjetske atletike na Evropskom prvenstvu uživo je pratio i njen otac, legenda našeg sporta.

Izvor: RTS/Screenshot

Ponosni otac Dragutin Topić blistao je od sreće dok je njegova ćerka skakala za medalju na Evropskom prvenstvu u Minhenu! Mlada Angelina (17) osvojila je bronzu i napravila senzacionalan rezultat u skoku uvis na kultnom Olimpijskom stadionu, a legendarni "Top" je bodrio i burno slavio.

Angelina je iz prvog pokušaja preskočila letvicu na 1,93 metra, a Topić je to euforično ispratio kraj terena. Pucao je od ponosa evropski šampion u skoku uvis iz 1990., a na društvenim mrežama mnogi su "otkrili" da je sjajna atletičarka upravo ćerka srpskog asa i Biljane Topić, takođe nekadašnje olimpijke u troskoku.

Dragutin Topić (51) je čak šest puta učestvovao na Olimpijskim igrama, od Barselone 1992. do Londona 2012, a deset godina kasnije uživa dok prati, trenira i bodri svoju nasljednicu, koja bi mogla i da nadmaši njegovu blistavu karijeru. "Mrzim patetiku i ono 'bronza zlatnog sjaja', ali ovaj put to stvarno i jeste tako... Jer si ti nevjerovatna!", napisao je ponosni otac nakon što je Angelina osvojila bronzu na Svjetskom prvenstvu za takmičare do 20 godina u Kaliju.

"Roditelji su mi samo rekli da se nasmijem i da skačem", rekla je Angelina kada su je novinari upitala za to kakve je savjete dobijala od roditelja, velikih šampiona čijim putem ona nadolazi – i to nezadrživo. Pogledajte kako je oduševila Evropu skokovima u nedjelju u Minhenu: