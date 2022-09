One su budućnost srpskog i evropskog sporta: Adriana i Angelina u izboru za najbolje na kontinentu!

Najbolje srpske mlade atletičarke u prestižnoj konkurenciji za nagradu "Zvijezde u usponu" evropske atletike.

Izvor: MN PRESS

Atletski savez Srbije saopštio je da su atletičarke Adriana Vilagoš i Angelina Topić nominavane za priznanje "Zvijezde u usponu" evropske atletike. U toj konkurenciji nalazi se još 20 nominovanih atletičara i atletičarki, a može se glasati na instagram proflilu "evropske atletike" do 30. septembra.

Angelina Topić (17) je ove sezone osvojila titulu juniorske prvakinje Evrope do 18 godina, kao i bronzane medalje na Svjetskom prvenstvu do 20 godina u Kolumbiji i na kontinentalnom šampionatu u Minhenu. Topić je izjednačila svjetski rekord u skoku uvis do 18 godina preskočivši 1,96 metara na prvenstvu Srbije u Kruševcu.

Adriana Vilagoš (18) se drugi put uzastopno okitila titulom svjetske prvakinje u bacanju koplja, jer je početkom avgusta bila najbolja na prvenstvu u Kaliju bacivši 63,52 metara, što je njen lični i nacionalni rekord Srbije do 20 godina. Vilagoš je na prvenstvu Evrope u Minhenu osvojila srebrnu medalju.

