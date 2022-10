Da ste odrastali u Srbiji, razumjeli biste: Novak ušao u polufinale, ali mu se jedno nije dopalo - "Iskreno mislim..."

Novak Đoković se plasirao u polufinale turnira u Kazahstanu.

Izvor: Sportklub/Printscreen

Novak Đoković je upisao sigurnu pobjedu u četvrtfinalu turnira u Astani, pošto je savladao ruskog tenisera Karena Hačanova 2:0. Po setovima je bilo 6:4, 6:3, a Đoković je uspio da kontroliše rezultat od prvog do posljednjeg poena iako je bilo vidno da nije igrao na najvišem nivou.

Jednostavno, Hačanov nije mogao da se nosi sa njim, pa će sada Đoković u polufinalu igrati protiv boljeg iz meča Danil Medvedev - Roberto Bautista Agut. Srbin će taj meč igrati u subotu, a nakon pobjede protiv Hačanova istakao je da je jedna stvar u njegovoj igri ovog puta bila lošija.

"Iskreno mislim da nisam igrao sa osnovne linije kao u prva dva meča, ali to je bilo dovoljno. Odigrao sam dobar tenis u oba seta kad je bilo najvažnije. Uvijek očekujem najviše od sebe i nadam se da ću moći da podignem nivo igre za sutra jer će to biti potrebno protiv koga god da budem igrao", počeo je Đoković.

On je potom bio upitan odakle dolazi njegova mentalna snaga. Kada je rekao da je to iz detinjstva, voditelj programa ga je upitao šta to tačno znači.

"Iz djetinjstva. Pa, da ste odrastali u Srbiji, razumjeli biste", s osmijehom na licu je poručio Novak Đoković.

