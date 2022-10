Iznenada se povukao čuveni teniser - osjetio je bol i rekao kraj: Novak mu je bio noćna mora, a Federera je srušio!

Poslije 20 godina na ATP turu, Andreas Sepi je rekao da je dosta.

Izvor: Profimedia

Završena je jedna duga i veoma uspješna teniska karijera, pošto je 38-godišnji Italijan Andreas Sepi riješio da stavi tačku na igranje tenisa. On će posljednji put igrati u Napulju na turniru koji se igra od 17. do 23. oktobra i onda je vrijeme za penziju.

Iskusni Italijan je otkrio kako je tu odluku donio tokom ovogodišnjeg US opena, kada je osjetio oštar bol u ramenu i kada je vidio da neće moći više da nastupa na najvišem nivou.

"U meču na US openu rame me je zaboljelo nakon samo tri gema igre. Tada sam shvatio kako više ne mogu da igram na pravom nivou i da mi tijelo govori da je kraj. Morao sam to da prihvatim. Posljednji turnir će biti Napulj, a šta ću da radim nakon tenisa u ovom trenutku ne znam", rekao je nekadašnji 18. na ATP listi.

U karijeri je najveći uspjeh ostvario kada je nekoliko puta igrao četvrto kolo grend slemova, a tokom karijere se redovno sastajao sa Novakom Đokovićem i redovno gubio! Prvi meč su odigrali 2006. u Roterdamu, pamti se Rolan Garos 2012. godine kada je namučio Srbina i natjerao ga da igra pet setova. Posljednji put su igrali na Australijan openu 2016. godine kada je Novak dobio u tri seta, ali je u drugom igrao 12 gemova, a treći je uzeo nakon taj-brejka. Na kraju karijere Sepi može da se "pohvali" sa učinkom od 12 poraza bez pobjede protiv Đokovića.

Tokom karijere umio je Sepi da napravi senzacije pa je tako pobjeđivao igrače poput Aleksa Zvereva, Lejtona Hjuita, Keija Nišikorija, ali i Rafaela Nadala i Rodžera Federera! Trenutno 257. na svijetu je Nadala dobio u Roterdamu 2008. a najveća pobjedu karijeri mu je eliminacija Rodžera Federera poslije pet setova na Australijan openu 2015. godine.