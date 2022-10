Novak odustaje od mastersa u Parizu!? Ivanišević otvoreno o Novaku: Nije promijenio stav o vakcini, a Australija...

Novak Đoković bi mogao da prištedi snagu za završni masters u Torinu, odnosno postoji šansa da odustane od Pariza.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković je osvojio titule na turnirima u Tel Avivu i Astani i to bez svog glavnog trenera Gorana Ivaniševića. Čuva ga za veće događaje, tako da bi uskoro trebalo da bude uz njega u završnici sezone. Nivo igre koji je pokazao iznenadio je i "Zeca" koji je u razgovoru za hrvatske "Sportske novosti" i ispričao da je njegov učenik igrao kao da nije pravio pauzu...

"Igrao je briljantno, pogotovo u Astani. Kao da uopšte nije pauzirao, a nije ga bilo na turnirima još od Vimbldona. Sve što je u vezi sa nekakvim rekordima, Novaku je zanimljivo. Ostaje pitanje koliko će igrati i koliko će sve to da traje, ali u kakvom je sad trenutku siguran sam da bi mogao i na te rekorde mogao da juriša. Uvijek je bio fizički spreman, to nikada nije bio problem i ako tako ostane, uvjeren sam da bi još tri godine mogao ostati na vrhu ili pri vrhu i boriti se za sve naslove, rekao je Ivanišević na pomen toga da Novak Đoković koji je osvojio 90. titulu, može da dođe i do trocifrenog broja pehara koje imaju samo Rodžer Federer (103) i Džimi Konors (109).

Zanimljivo je da je Ivanišević otkrio i da Đoković možda odustane od mastersa u Parizu ("Jasno je da će igrati u Torinu, a ostaje pitanje hoće li prije toga ići u Pariz"), dok se osvrnuo i na sve aktuelniju temu - dozvolu za ulazak u Australiju gdje ima trogodišnju zabranu zbog ukidanja vize.

"Kako se ništa nije promijenilo u njegovim razmišljanjima o vakcini, treba vidjeti što će i kako odlučiti Australijanci", zaključio je Ivanišević koji je tako "prebacio lopticu" u polje političara.