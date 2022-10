Vladimir Branković odgovorio predsjedniku RS BiH: Magodine stavove ne podržava niko u Upravnom odboru!

Direktor Borca m:tel Vladimir Branković u izjavi za MONDO ipak je prokomentarisao tvrdnje predsjednika Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine Kenana Magode.

Iako najprije nije imao komentara na izjave predsjednika Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine Kenana Magode (Dali smo im fudbalski, ne damo rukometni savez, prim.aut), smatrajući da se problemi moraju rješavati u direktnom razgovoru izvan očiju javnosti, direktor Borca m:tel i član UO RS BiH Vladimir Branković ipak nije mogao da prećuti nove optužbe na njegov, ali i na račun RS Republike Srpske.

Sarajevski "Sportsport" objavio je i da je Magoda navodno pisao čelnicima Evropske rukometne federacije (EHF) Mihaelu Fidereru i Martinu Hauslajtneru tvrdeći da se RS BiH nalazi u gotovo bezizlaznoj situaciji zbog dugovanja iz ranijeg perioda. Osim toga, ustvrdio je da se politika miješa u sve, kao i da opstrukcije prema Savezu dolaze iz Republike Srpske.

"Nemam riječi koliko je mržnje i tendencioznosti u tim izjavama, bh. rukomet predstavlja u lošem svjetlu, a on kao trenutni predsjednik takve stvari ne smije sebi dozvoliti. Pored toga, napada Rukometni savez RS, koji je u posljednjih godinu i po dana dao sve što treba da bi RS BiH mogao funkcionisati. Kompletno je otvorio podračun kako bi finansijske transakcije mogle biti završene, računovodstvo vodimo da sve bude po zakonu, sve i jedan uplaćeni izvod se dostavi predsjedništvu RS BiH. I to je hvala RS RS, koji je i osnivač RS BiH, ali to Magoda ne zna, kao i dosta drugih stvari. Vidjećemo plodove njegovog nerada ili lošeg rada, a sigurno će i sam postati svjedok posljedica vlastitih grešaka", rekao je Branković za MONDO.

Prema njegovim riječima, sve što radi predsjednik Saveza prema statutu mora da prođe kroz instituciju Upravnog odbora.

"Dobro je poznato da njegove stavove ne podržava niko od članova UO RS BiH. Biće veoma zanimljiva sljedeća sjednica gdje Magoda mora dobro da obrazloži svoje poteze i ono što je bacao blato na RS RS, koji je ponavljam mnogo učinio za RS BiH. Da reprezentacije idu na velika takmičenja i sada je mnogo novčanih sredstava iz Republike Srpske prošlo po zakonu i uz plaćene doprinose i poreze. Mogu samo da kažem još hvala Marinku Umičeviću, zato što je maksimalno zaveo red i bez potpisa sva tri predsjednika ne može da ode niti jedna marka bez uplaćenih poreza i doprinosa. Koji su njegovi motivi da govori to što govori, ne želim da znam, ali to što spominje moje ime i RS RS nikako nije na mjestu već obično politikanstvo. Sve će to morati da objasni na sjednici u Cazinu, gdje će domaćin Upravnom odboru biti Emir Dautović", istakao je Branković.