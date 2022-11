Trener Borca Davor Josipović otkrio pozadinu prekinutog derbija: Slobodan Grahovac je privatizovao vaterpolo u RS i BiH!

Prvi vaterpolo derbi u istoriji Banjaluke okončan je neslavno!

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Trener Banjaluke Slobodan Grahovac je revoltiran navodnim pristranim suđenjem odlučio da povuče ekipu iz Gradskog olimpijskog bazena pri rezultatu 9:7 za Borac, čime je praktično osigurao pobjedu crveno-plavima.

Uslijedilo je veliko slavlje, a bazen je u tim trenucima više ličio na derbi argentinskog fudbala između Boke Juniors i River Plate nego na jednu vaterpolo utakmicu u Prvoj B ligi Srbije.

Za one koji nisu upućeni u problematiku i stanje u bh. vaterpolu, ali i u situaciju u ovom sportu u gradu na Vrbasu, pokušali smo da saznamo od trenera Borca Davora Josipovića, koji je u intervju za MONDO pojasnio razloge zbog kojih se desio prekid.

"Suvišno je pričati zašto je trener rivala to uradio... Povukao je ekipu sa terena a to je prije svega nesportski čin. A peterac je bio čist, uostalom ima snimak na Jutubu, svi mogu da pogledaju cijelu utakmicu. Suđenje je bilo korektno, štaviše i ja sam dobio žuti karton zbog prigovora. Imali su četiri peterca...Mislim da je strah od poraza razlog napuštanja. On je jedini htio da napusti, njegovi igrači nisu, a jedino ih je on tjerao da napuste bazen. Bojao se da će na kraju da utakmicu završi porazom iako je zvanični razlog nezadovoljstvo zbog suđenja", rekao je Josipović na početku razgovora.

Prema njegovim riječima, nije normalno da se prvi banjalučki derbi u vaterpolu igra u Prvoj B ligi Srbije, a za sve to krivac je upravo Grahovac, koji je privatizovao vaterpolo saveze Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

"Sama činjenica da se dva kluba iz Banjaluke, RS i BiH sastaju u Prvoj B ligi Srbije, mislim da bi se ljudi trebali zapitati zašto je to tako. Zašto ne igramo prvenstva RS i BiH jer bi to bilo normalno. Mi kao klub smo po zakonu registrovani, svi naši papiri su uredni kao i kod drugih klubova. Čak u novom Zakonu o sportu piše da svi klubovi time automatski postanu registrovani u Savez. Ali, Grahovac je sve. I trener, predsjednik VK Banjaluka, a pored toga je predsjednik vaterpolo saveza RS i BiH. Inače U Banjaluci postoje dva aktivna kluba, a postoji i Incel, koji su veterani i rekrativno se bave ovim sportom. Reaktiviran je i VK Leotar iz Trebinja, a VS RS u ovom renutku čine tri kluba, od kojih dva postoje samo na papiru - Student i Fortuna, koji nisu aktivni. On je time privatizovao Savez s obzirom da je aktivan jedino VK Banjaluka. Time je zatvorio krug i u tom 'vrzinom kol'u VK Banjaluka ima monopol na sve moguće projekte, finansijske podrške institucija. Oni jedini mogu da apliciraju recimo u Grad Banjaluka, a mi sve moramo da idemo okolo, preko pomoćnih programa zbog čega smo na velikom gubitku. Recimo, naših 90 odsto termina na Gradskom olimpijskom bazenu moramo da platimo, a oni imaju sve besplatno jer preko osnovnog programa dobijaju javni interes od Grada. To je poenta njegove cijele priče. Htio je da nas iscrpi do iznemoglosti kako bi se mi ugasili čime bi ostao sam i igrao sam sa sobom", ironičan je Josipović.

Pokušali smo da kontaktiramo i Slobodana Grahovca, šefa struke Banjaluke i predsjednika VK RS, VK BiH i selektora RS i BiH, ali se nije javljao na naše telefonske pozive.

Šef struke Borca je istakao da se pet godina pravno bore da dobiju jednaka prava, ali bezuspješno.

"Došli smo do raznih sudova, a kod nas ganjati pravdu administrativnim putem je jako teško jer je na žalost politika upletena duboko u sve. To je mukotrpan put i u jednom trenutku smo se posvetili sportu, onom što volimo da radimo, a ovo će se jednom riješiti. Više smo energije izgubili objašnjavati institucijama šta je problem, uvidjeli smo da kucamo na pogrešna vrata, ljudima je jasno ali ne žele da riješe situaciju".

Josipović je mišljenja da se predugo čekalo na banjalučki derbi, ali i napomenuo da je Borac i igrački u nepovoljnijem položaju.

"Nismo ravnopravno ušli u utakmicu. On (Grahovac) kao Savez je doveo pojačanja jer ima pravo na LEN certifikate, što mi ne možemo dobiti jer nam ne želi dati saglasnost. Uprkos tome, otvorili smo bolje utakmicu, poveli sa 3:0 i to nam je dalo sigurnost. Čitav meč smo održvali prednost dva-tri gola. Momci su dobro odigrali i zaslužili pobjedu. Jedine dvije opcije su da se meč registruje postojećim ili službenim rezultatom 10:0. Sudija iz Srbije je odsvirao kraj kad su oni napustili bazen i to je to. Oni su inače najavljivali da se neće pojaviti na utakmici sedam dana ranije, pa su onda shvatili da mogu i da pobijede, ali momci su dobro odigrali i zaslužili pobjedu".

Prema njegovim riječima zbog cijele situacije sa neregistrovanjem u Savezu, Borac je primoran da traži rivale po regionu.

"S našom borbom i pričom, cijeli grad i vaterpolo svijet je donekle upoznat. Organizujemo dosta aktivnosti za naše članove. Učestvujemo u regionalnim ligama jer to moramo činiti da bismo uopšte igrali s obzirom da zbog istog čovjeka ne postoji liga BiH, da bismo održali smisao postojanja kluba učestvovali smo u regionalnoj ligi pod okriljem Vaterpolo saveza Slovenije, putujemo na turnire, organizujemo Borac kup, gdje je za četiri godine bilo više od 60 ekipa. Svi su upoznati s našim problemima i nikome nije jasno, odnosno ne mogu da vjeruju šta se dešava".

Na kraju razgovora Josipović se zahvalio Banjalučanima i navijačima Borca koji su ispunili tribine Gradskog olimpijskog bazena.

"Ljudi su nas došli podrđati jer smo iskrena priča i hvala im na tome. Hvala i mojoj porodici, prijateljima, a posebno 'Lešinarima' koji su nas podržali u borbi protiv nepravde", zaključio je trener vaterpolista Borca.