Đoković čuva vino za Australijan open! Novak spremio iznenađenje: "Moj stric će donijeti nekoliko boca"

Novak Đoković otkrio planove za Melburn, ako dobije dozvolu da tamo igra...

Izvor: Profimedia/Marco Alpozzi/LaPresse

Novak Đoković kreće u pohod na šestu titulu na Završnom mastersu, a prije svega toga pričao je o vinu. Nije to tema o kojoj sprski igrač često priča, posebno ako se uzme u obzir da vodi računa o tome šta unosi u svoj organizam, ali je u Torinu baš o tome razgovarao sa novinarima. Razlog je bilo vino koje proizvodi njegova porodica.

Primetili su to novinari u Italiji, pa su upravo o tome htjeli da čuju nešto više od srpskog asa. "Moj stric proizvodi to vino. Dolazi ovdje za nekoliko dana, vjerovatno će ponijeti nekoliko boca. Neću ga probati sa vama ove nedjelje, ali ću biti spreman da podijelim sa ostalim momcima ovdje, ukoliko to budu željeli. Možda u Australiji popijem, kada budemo malo opušteniji. Naravno, ako budem igrao tamo", rekao je Đoković i tako potvrdio da u dobrom raspoloženju dočekuje posljednji turnir u sezoni.

Na Završnom mastersu Novak je u "grupi smrti" sa Stefanosom Cicipasom (Grčka) i dvojicom ruskih igrača Danilom Medvedevom i Andrejem Rubljovom. Upravo će mu Grk biti prvi rival u ponedjeljak (ne prije 21 čas). "Osvajanje titule na ovom turniru bila bi neka vrsta šlaga na torti za mene. Međutim, ne smijem da brzam, dug je put ispred mene, čekaju me mečevi protiv najboljih na svijetu. Imam iskustvo, poznat mi je format, nadam se da će to moći da mi pomogne na takmičenju", poručio je Đoković.