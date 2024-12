"U Sarajevu nije bilo sluha": Vico Zeljković najavio gradnju nacionalnog stadiona u Zenici

Predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković održao je novogodišnju konferenciju za medije u kojoj je između ostalog najavio i gradnju nacionalnog stadiona BiH i to u Zenici.

Izvor: FSRS/Nikola Kulaga

Zeljković je naveo da savez planira graditi hotel na zgradi Fudbalskog saveza BiH, a govorio je o izgradnji nacionalnog stadiona u Zenici.

"Idemo naredne godine u izgradnju nacionalnog stadiona. Mi smo potrošili četiri godine tražeći partnera, savez to ne može sam da radi. Imali smo ideju da to radimo u Sarajevu, nije bilo realizacije i sluha za to, kao ni lokacije. U realizaciju nacionalnog stadiona idemo u Zenici, gdje ćemo do kraja januara potpisati ugovor s Gradom Zenica gdje ćemo definisati stvari", rekao je Zeljković.

Nakon izrade idejnog projekta biće poznato koliko će stadion koštati.

"Ideja je da bude kapacitet 17-18.000 mjesta. Želimo da se gradi tribina po tribini, rušio bi se postojeći stadion i svake godine bi se gradila tribina. Cilj je da u narednom ciklusu to uradimo, naravno bez NK Čelik to je nemoguće, i klub bi koristio stadion, to je njihova kuća", kazao je Zeljković.

(MONDO)