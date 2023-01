Selektor Srbije Antonio Đerona smatra da srpski tim mora da ima što više utakmica sa najboljima kako bi bio konkurentan.

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije od 11. januara igra Svjetsko prvenstvo u poljskim Katovicama, a pred kraj priprema javnosti se obratio selekotor srpskih rukometaša Toni Đerona. On će pred odlazak u Poljsku odvesti selekciju put Švedske, gdje će "orlovi" odigrati prijateljske mečeve sa Švedskom 6. i 9. januara.

U sportskom centru FSS gdje se srpski tim pripremao za Mundijal on je govorio o tome koliko će ove dvije provjere biti važne za ekipu i istakao je da srpski rukometaši žele da igraju samo sa najboljima.

"Kao šampioni Evrope, sigurno je da su jedan od favorita za osvajanje zlatne medalje. Ipak, kao što sam već rekao, ako želimo da se dokažemo moramo da igramo sa najboljima. Ove utakmice će nam dati priliku da vidimo gdje smo trenutno, ali i da testiramo sve ono što smo pripremali protekle dvije nedjelje. Takođe, želimo da isprobamo različite sisteme u različitim momentima i različitim situacijama”, rekao je selektor na početku obraćanja.

Vidi opis "Srbija mora da igra s najboljima!" "Orlovi" odletjeli na Mundijal, ali prije toga ih čeka strašan test! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 11 / 11

Selekciju Srbije u okviru grupe E očekuju dueli sa Alžirom, Njemačkom i Katarom, a Đerona je govorio o protivnicima u prvoj fazi takmičenja.

“Alžir je sjajna ekipa, po mom mišljenju, druga ili treća najbolja sa afričkog kontinenta. Ne bih trošio riječi na selekciju Njemačke, ali je činjenica da imaju veliki roster uzimajući u obzir da imaju možda i najbolju rukometnu ligu, Bundesligu. Pokušaćemo da neutrališemo njihove prednosti i iskoristimo mane njihovog tima. Katar se sprema od prethodnog avgusta praktično, imaju izuzetnog trenera i sigurno nas očekuje težak meč. Oni će se pripremiti detaljno, biće disciplinovani, ali naš cilj se ne mijenja”, poručio je trener srpske reprezentacije i potom apostrofirao:

“Naš krajnji cilj je da dođemo do četvrtfinala! S obzirom na to bismo tako obezbijedili i mjesto na Olimpijskim igrama, to smo postavili kao cilj još prije dvije godine i to je san svih nas koji smo ovdje. Svakako, najprije želimo da prođemo grupu, ali i da osvojimo što više bodova kako bismo sebi olakšali put ka četvrtini finala. Ne obećavamo ništa, ali ukoliko svi budu bili zdravi i ako budemo igrali onako kako znamo da možemo, ne plašimo se nikoga i sve je moguće!”

(MONDO)