Novak Đoković još ne zna ko mu je rival u drugom kolu turnira u Melburnu.

Izvor: Fonet/AP/Aaron Favila

Novak Đoković prošao je u drugo kolo Australijan opena. Poslije dosta oscilacija i nervoze savladao je Roberta Karbaljesa Baenu na startu takmičenja (6:3, 6:4, 6:0). Međutim, ime narednog protivnika neće saznati u utorak, moraće da sačeka srijedu, a to je još veći problem za dvojicu igrača koji tek treba da odigraju meč.

Zbog problema sa vremenskim nepogodama u Melburnu veliki broj mečeva je odložen, tačnije pomjeren je za srijedu, a među njima je i duel Uga Delijena (Bolivija) i Enca Kukoa (Francuska). Jedan od njih dvojice ide na megdan srpskom teniseru, ali neće imati dan odmora kao što bi inače bio slučaj. Prvo je velika vrućina mučila organizatore, a onda kiša...

Prema rasporedu turnira u četvrtak se igraju mečevi drugog kola, što znači da će bolji iz tog duela samo dan poslije prvog igrati drugo kolo i to protiv devetostrukog osvajača Australijan opena. Naravno, jasno je da je Novak apsolutni favorit u tom okršaju i sa danom odmora i bez, ali je svakako nešto što neće odgovarati Ugu i Encu. S obzirom na to da igraju u srijedu, velika je vjerovatnoća da će u četvrtak igrati protiv Novaka u večernjem terminu, što po srpskom vremenu znači da bi to moglo da bude poslije 9 sati ujutru.

Vidi opis Novak NE ZNA ko mu je sljedeći rival! Đoković čeka, a njih dvojica su u problemu! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Fonet/AP/Aaron Favila Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Fonet/AP/Aaron Favila Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Fonet/AP/Aaron Favila Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Fonet/AP/Aaron Favila Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Fonet/AP/Aaron Favila Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Fonet/AP/Aaron Favila Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Fonet/AP/Aaron Favila Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Fonet/AP/Aaron Favila Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Fonet/AP/Aaron Favila Br. slika: 9 9 / 9 AD

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!