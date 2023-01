ZVANIČNO: U ponedjeljak će biti održan protest Borca i sportskih klubova Srpske!

Rukometni klub Borac i sportski klubovi Republike Srpske pozvali su građane Banjaluke na proteste protiv, kako je navedeno, otimanja imovine banjalučkog kluba.

Izvor: RK Borac/Promo

Najavljeni protest, koji su Vladimir Branković, direktor Borca m:tel i predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske Marinko Umičević nagovijestili na konferenciji za štampu, dobio je zvaničnu potvrdu.

Čekalo se "zeleno svjetlo" od MUP-a prema Zakonu o javnom okupljanju, koje je stiglo u banjalučki klub, pa će protest biti održan u ponedjeljak 23. januar s početkom u 14.30 časova na platou Narodnog pozorišta Republike Srpske u Banjaluci.

"Ne dozvolimo otimanje imovine našem rukometnom velikanu! Imovina Borca je imovina našeg grada i naše Republike! To je imovina svih nas! Ne dopustimo da se bogati pojedinci, uz pomoć korumpiranih funkcionera, dodatno bogate na račun sporta! Ako se to danas dešava bivšem evropskom šampionu, sutra žrtva može biti bilo ko! Stop kriminalu i korupciji! Borac, to smo svi", navedeno je u saopštenju Borca m:tel.

Kako je ranije navedeno, u pitanju je protestna šetnja, koja će poslije okupljanja kod pozorišta ići prema Trgu Krajine.

Razlog protesta je kako je navedeno "otimanje" prostora u Srpskoj ulici (Mek Tir pab) banjalučkom klubu.

