"Nekad teniseri imaju prave povrede, a nekad..." Novak Đoković se branio, a onda se javio Amerikanac - NE NAPADAJTE ME!

Novak podigao glas, a odmah se oglasio i Amerikanac!

Izvor: Profimedia

Novak Đoković igra povrijeđen na Australijan openu, a poslije pobjede protiv domaćeg tenisera Aleksa De Minora, otvoreno je priznao da mu smeta što se uvijek sumnja da li je on zaista povrijeđen. "Imam snimke moje povrede, jednom ću to da objavim, a možda i neću" rekao je Nole, dok je pod emocijama govorio o onome što mu veoma smeta.

O temi "pravih i lažiranih" povreda u toku dana oglasio se i američki teniser Tejlor Fric (25).

"Moje mišljenje, za koje vjerovatno nikoga nije briga, je da se 80 odsto igrača uvijek suočava sa nekim problemom (različitog nivoa težine), ali svi su iskreno uvijek pomalo 'načeti'. Mediji se uvek fokusiraju samo na momke iz vrha, pa njihovi problemi tako privlače veću pažnju", počeo je on obraćanje na društvenim mrežama.

"Takođe, neki igrači glasnije govore o svojim povredama od drugih. Ne mislim da ljudi lažiraju povrede, mislim da ponekad igrači prenaglase to koliko je ozbiljna povreda jer tako sebe rasterete pritiska i pomogne im da igraju bolje (iskreno, to je u redu, radite sve što vam pomaže). Ne mislim da su ti slučajevi primjeri nesportskog ponašanja i prije nego što ljudi počnu da se brane, da naglasim da ne govorim o nekome određenom, ovo je samo ono što smatram kao teniser. Nekad zaista postoje ozbiljne povrede, a nekad su i one prenaglašene. Nikoga ne napadam, molim vas ne branite se"!

Fric je na Australijan open stigao kao osmi nosilac, ali je ispao već u drugom kolu, u meču protiv mladog domaćeg tenisera Alekseja Popirina, koji je došao na turnir sa vajld-kardom.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!