KAO DA MU JE ĐOKOVIĆ "ISISAO" DUŠU: Rubljov potpuno utučen poslije SLOMA - Ne znam više šta da kažem...

Andrej Rubljov bio je potpuno slomljen nakon poraza od Novaka Đokovića i kratko se zadržao pred novinarima.

Izvor: YouTube/Australian Open/Screenshot

Andrej Rubljov nadao se da će imati šansu da iskoristi povredu Novaka Đokovića i pomrsi mu konce na putu ka polufinalu Australijan opena, ali nije uspio ni da "načne" srpskog tenisera. Đoković je Rubljovu u prva dva seta dozvolio samo tri gema, potom još četiri u odlučujućem kada je "obarao" tempo, tako da je Rus poslije samo dva sata tenisa morao da pruži ruku boljem i da se polako pakuje.

Želio je što prije da završi medijske obaveze na Australijan openu, tako da je Rubljov poprilično neraspoložen došao na konferenciju za novinare i zadržao se svega četiri minuta, nevoljno odgovarajući na pitanja.

"Šta me je najviše impresioniralo kod Đokovića? Pa, on je jedan od najboljih tenisera svijeta, ništa me nije impresioniralo, znao sam da će biti teško i to je to. Veoma je jednostavno...", kazao je Rubljov koji je bio veoma blijed, gotovo kao da mu je prije toga Đoković "isisao" dušu na terenu.

"Igrali smo tri puta prije ovoga, igrao je mnogo bolje nego ranije, čak i u Torinu... To je to. Ne znam šta da kažem, servirao je dobro, riternirao dobro, ne znam šta više da vam kažem!", ponavljao se Rubljov i potom dobio pitanje o Novakovoj povredi koja je bila u fokusu medija prethodnih dana:

"Samo sam pokušavao da ne mislim na to, da govorim sebi da ne odustajem, da igram još koji gem, da ostanem još u meču, da mentalno ne odustanem, čak i kada ne pogodim prvi servis, da ne brinem i kada je 0:30. Ali, igrao je predobro".

Podsjetimo, Andrej Rubljov je prije dolaska na megdan sa Novakom Đokovićem imao i iscrpljujući meč protiv Janika Sinera koji je dobio poslije nevjerovatnog preokreta u pet setova, ali je ipak srpski teniser "druga klasa".

