"Ne uvlačite Novaka u to, sebi postavite pitanje!" Novi skandal u Australiji zbog Putina i Rusije, a ona brani Đokovića!

Najbolji srpski sportista nikako nije mogao da utiče na dešavanja u Melburnu, a to je novinarima objasnila i njegova koleginica.

Novak Đoković čisti protivnike na Australijan openu i želi da se domogne 10. titule na grend slemu u Melburnu, ali djeluje da ne može bez skandala na drugom kraju svijeta. Zbog svega što se dešava tokom prethodna dva dana u priču je uključena i bjeloruska teniserka Viktorija Azarenka, koja je nakon polufinalnog meča morala da stane na stranu srpskog sportiste!

Godinu dana nakon što je deportovan iz Australije zbog sumnjivih pravila koje su postavljale lokalne vlasti, Đoković se u centru pažnje našao zbog poteza oca Srđana, koji se našao u društvu ruskih navijača. On je bio okružen zastavama i fotografijama Vladimira Putina, a u društvu je bio i Aleksandar Zaldostanov, koji je u SAD na potjernici. Zbog toga je Đoković dobio upozorenje od turnira, ali... Vika je veoma jasno zauzela stav.

Upitana da prokomentariše incident koji se dogodio ispred stadiona "Rod Lejver", Bjeloruskinja je postavila kontra-pitanje novinarima. Njoj nije bilo jasno kakve veze Novak ima sa situacijom koja se dogodila i zašto bi mediji željeli da ga uvuku u tu priču, iako on nema direktne veze sa dešavanjima izvan stadiona.

"Ne znam kakve to veze ima sa Novakom. Pričala sam sa radnikom obezbjeđenja koji me je pratio na trening i on mi je objasnio šta se desilo tokom tog incidenta. Ne znam šta želite da igrači urade zbog toga. Ovi incidenti nemaju veze sa igračima, ali ih vi stalno uvlačite u to. Šta je ovdje cilj? To pitanje treba sebi da postavite, a ne meni", izjavila je Viktorija Azarenka na konferenciji nakon svog polufinalnog meča. Ona je u polufinalu prvog grend slema sezone poražena od Ribakine i neće imati priliku da se bori za trofej, ali može biti zadovoljna formom u kojoj se nalazi na početku sezone, posebno kada su mnogi pomislili da više nema snage da igra protiv teniserki iz svjetskog vrha.

Podsjećamo, dan ranije je nakon meča Novaka Đokovića nastao haos zbog hapšenja navijača koji su mahali ruskim zastavama i nosili majice sa slovom "Z". Jedan od njih objasnio je sve što se dogodilo, a iako Novak nije imao nikakve veze sa ovim incidentima ukrajinski teniser Aleks Dolgopolov zahtijevao je njegovu eliminaciju sa turnira.