Britanac ZAGRMIO: Novak NIJE Putinov učenik! Zbog Rusije i slova Z nastao SKANDAL, novinar brani Srbina od svih!

Britanski novinar je u kolumni naveo pokušao da zaštiti Novaka Đokovića od komentara koji stižu na njegov račun.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković se ponovo nalazi u centru skandala! Ovog puta se dešavanja u Melburnu ne odnose direktno na njega, pa je u zaštitu najboljeg srpskog tenisera morao da stane i jedan engleski novinar. U svojoj kolumni za britanski "Telegraf" Oliver Braun je pružio podršku srpskom asu, kojeg su pojedini mediji napali zbog spornog gesta Srđana Đokovića.

Otac najboljeg srpskog sportiste našao se u društvu ruskih navijača, sa njima se fotografisao pored slike Vladimira Putina, a na snimku koji je pušten na društvene mreže čule su se i poruke podrške Rusima. Kao što je rekla Viktorija Azarenka - ovaj slučaj nema nikakve veze sa Novakom, a sada je to pokušao da objasni i Oliver.

On se u autorskom tekstu dotakao kontroverznih očeva koji su djeci znali da naprave problem na teniskom terenu. U njegovim rečenicama našli su se primjeri Damira Dokića i Džona Tomića, a Srđan Đoković samo je još jedna osoba na koju neko od profesionalnih tenisera ne može da utiče. Baš to je poruka koju je Braun želio da pošalje - Novak nije isti kao Srđan i nijednom do sada nije podržao rat koji Rusija vodi na istoku Ukrajine! Pogledajte fotografije Srđana iz Melburna:

"Činjenica je da je Đoković i riječima i dijelom pokazao da je sve samo ne Putinov učenik. U prvim danima rata poslao je SMS Sergeju Stahovskom, ukrajinskom igraču koji se pridružio otporu protiv ruske invazije. 'Misleći na vas, nadam se da će se sve uskoro smiriti. Recite mi koja bi bila najbolja adresa za slanje pomoći. Novčana pomoć, kao i svaka druga pomoć.' Zbog 'podizanja duha Ukrajinaca' zahvalio mu se i Stahovski", navodi novinar Oliver Braun u svojoj kolumni.

Đoković je dobio opomenu zbog svega što se desilo, a sankcije bi mogle da budu drastične i to ne samo na Australijan openu. "Ali ponašanje Đokovića starijeg stvorilo je diplomatski incident koji bi mogao imati ozbiljne posljedice. Vasil Mirošničenko, ukrajinski ambasador u Australiji, osudio je pro-Putinove demonstracije kao 'sramotu'. Ta presuda će se sigurno čuti glasno i jasno na Vimbldonu, čiji je čitav razlog za zabranu ruskih i bjeloruskih igrača prošlog ljeta bio uklanjanje bilo kakve platforme za veličanje Putinovog režima. Dok se smatra da Ol Ingland klub ukida ograničenja na ovogodišnjem turniru, prizor srpskih ultrasa koji uzvikuju 'našoj braći u Donbasu i Lugansku“ mogao bi da zastane za razmišljanje", dodaje Oliver Braun u svom tekstu.

To bi moglo dodatno da pojača pritisak na Novaka Đokovića, od kojeg se i na Vimbldonu 2023. godine očekuje da bude prvi favorit, nakon što je prethodne sezone osvojio trofej. Sa druge strane, Srđan bi mogao da dobije veoma oštru opomenu pred početak turnira, jer je već sada jasno da se u Engleskoj nikakav incident sličnog tipa neće tolerisati.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!