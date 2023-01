Tim Henman i Mats Vilander pričali su o Novakovoj svađi sa sudijom u polufinalu Australijan opena.

Izvor: eurosport

Novak Đoković prošao je u finale Australijan opena. U polufinalu je savladao Tomija Pola (SAD) - 7:5, 6:1, 6:2. Mogao je prvi set da riješi mnogo ranije, vodio je sa 5:1, ali je onda ušao u sukob sa sudijom. Počeo je da se raspravlja sa Demijenom Dumosuom povodom sata za mjerenje vremena između servisa.

Đoković je u tom momentu otišao po peškir, a sudija je pustio štopericu. Novaka je to naljutilo, pitao ga je zašto nije sačekao da uzme peškir, pa onda da pusti sat i tu je nervoza postala samo još veća. Izgubio je naredna četiri gema i upao u problem. O tome su poslije meča pričali Mats Vilander i Tim Henman koji su bili iznenađeni takvim potezom.

"Imao je brz start, baš onako kako je želio, poveo sa 5:1, onda ta situacija sa peškirom. Na 5:5 je samo pojačao brzinu, razlika u kvalitetu je prevelika. Tomi je u jednom momentu imao dobar plan, ali je teško sa Novakom. Problem za Pola je taj što nije imao nijedan udarac koji bi eventualno mogao da bude prijetnja za Srbina. Forhend, bekhend, servis, sve je bilo na strani Đokovića", rekao je Vilander.

Vidi opis Novače, zašto si to uradio? Legende iznenađene Đokovićevim potezom: "Sam sebi je razbio fokus" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Eurosport/Screenshot Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Eurosport/Screenshot Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Eurosport/Screenshot Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Eurosport/Screenshot Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Eurosport/Screenshot Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Eurosport/Screenshot Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Eurosport/Screenshot Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Eurosport/Screenshot Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Eurosport/Screenshot Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Eurosport/Screenshot Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Eurosport/Screenshot Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Eurosport/Screenshot Br. slika: 12 12 / 12 AD

Na to se nadovezao Tim koji nije razumio zbog čega je srpski teniser baš u tom trenutku, kada je imao sve u svojim rukama, dozvolio sebi da izgubi konce i da se raspravlja.

"Stvarno je sve to veliki uticaj na set, iznenadilo me je, vodio je sa 5:1. Mislim da je problem bio momenat kada je sudija pustio štopericu. Pitao ga je da razjasni pravila, koji je metod, kada će pustiti štopericu. Vodio je, imao kontrolu, iznenadio me što je tada imao takvu diskusiju. Razbio je sebi koncentraciju, gubio je poene, servirao je za set, napravio duplu servis grešku, imao je previše grešaka. Na 5:5 smo pomislili da imamo meč i neizvesnost, ali je onda ubacio u veću brzinu i sve je bilo gotovo. Publika se uključila, to mu je dalo dodatnu motivaciju", zaključio je Henman.

Za titulu će Novak igrati protiv Stefanosa Cicipasa (Grčka) koji je u drugom polufinalu bio bolji od Karena Hačanova (Rusija) sa 3:1 u setovima. Biće to njihov 13. duel, 10 puta je Novak izlazio kao pobjednik.