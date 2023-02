Borac m:tel dočekuje Leotar na startu proljećnog dijela! Vlado Draganić: Naše mečeve često odluči jedna lopta!

Za vikend se vraća rukometna Premijer lige Bosne i Hercegovine, a derbi prvog proljećnog kola igra se u subotu u Banjaluci.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Banjalučki Borac m:tel nije se proslavio protekle jeseni sa osvojenim 10. mjestom na tabeli Premijer lige Bosne i Hercegovine, ali tokom priprema su crveno-plavi naporno radili kako bi u nastavku sezone popravili utisak.

Krlni rukometaš Banjalučana i reprezentativac BiH Vlado Draganić u izjavi za MONDO smatra da u prvom dijelu sezone odbrana nije bila na visini zadatka.

"Sigurno da ne možemo biti zadovoljni polusezonom iza nas. Nismo prikazivali igru onakvu kakva se očekivala od nas i kakvu možemo da pružimo, prije svega u defanzivi. I to se sve i odrazilo na same rezultate i na to da polusezonu završimo na 10. mjestu", rekao je Draganić.

Prema njegovim riječima, pod palicom trenera Mirka Mikića, napravljeno je dosta tokom zimskih priprema na kojima su odigrani mečevi sa tuzlanskom Slobodom, PPD Zagrebom i Rudarom iz Labina.

"U pripreme za drugi dio smo svi ušli jako motivisani da popravimo sve te loše stvari u igri da neke dobre segmente još više unaprijedimo, vrijedno smo radili i vjerujem da ćemo prikazivati dosta bolje partije u drugom dijelu sezone", izjavio je lijevo krilo Banjalučana.

A drugi dio za crveno-plave počinje već u subotu (20.00) kada će u dvorani "Borik" dočekati trebinjski Leotar, odakle je Draganić i stigao u banjalučki klub. U Leotaru je nastupao u dva navrata - od 2016/17, a onda i 2018/19.

"Već sutra nas očekuje veliki izazov, u goste nam dolazi jako dobra ekipa Leotara, koja je polusezonu završila na drugom mjestu. Očekuje se tvrda i neizvjesna utakmica kao i uvijek kada igramo protiv njih, često te utakmice odluči jedan šut, jedan dobar potez, ali mi smo spremni, motivisani da odigramo jednu dobru utakmicu, damo sve od sebe na parketu, i nadamo se da ćemo na kraju mi biti ti koji će da se raduju", naglasio je Draganić.

Inače, Borac m:tel će imati dodatni motiv da se revanšira Leotaru s obzirom da su Trebinjci oba puta slavili u ovoj sezoni - prvi put u prvenstvu (23:22), a drugi put u polufinalu "Svesrpskog" kupa u Trebinju (30:29).