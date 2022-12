Šokantan poraz Borca m:tel u Trebinju - Leotar prvi put u finalu: Za trofej SVESRPSKOG KUPA protiv Vojvodine!

U finalu šestog izdanja Svesrpskog kupa, rukometaši trebinjskog Leotara u nedjelju od 13 časova igraće protiv osvajača svih pet dosadašnjih turnira, Vojvodine iz Novog Sada.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Nije banjalučki Borac imao uspješnu polusezonu u Premijer ligi BiH, o čemu je pričao trener Mirko Mikić, a ništa bolje nije odigrao ni polufininale Svesrpskog kupa u Trebinju.

U polufinalu, Banjalučani su protiv Leotara odigrali odličnih 30 minuta, vodili u finišu prvog poluvremena šest razlika, ali su Trebinjci sjajnom igrom stigli do preokreta u nastavku, a onda i pobjede u posljednjim sekundama susreta, pa će u svom prvom finalu snage odmjeriti sa novosadskom Vojvodinom

LEOTAR - BORAC M:TEL 30:29 (17:19)

Većim dijelom prvog poluvremena Banjalučani su bili u vođstvu. U 23. minutu banjalučki "crveno-plavi" imali su maksimalnih šest golova prednosti (10:16), ali su izabranici Darka Tavrića sjajnom igrom u finišu prvog poluvremena stigli na samo gol zaostatka, minut prije odmora (17:18). Ipak, gosti su na poluvrijeme otišli sa dva gola prednosti - 17:19.

Leotar je bolje ušao u nastavak i već u 35. minutu stigao do potpunog preokreta i prvog vođstva na utakmici (20:19). Nastavljena je serija domaćih, pa su tri minuta kasnije Trebinjci stigli do "plus tri" (22:19).

Za 11 minuta Mikićev tim samo jednom je zatresao protivničku mrežu, pokušavali su Banjalučani i bez golmana, ali napad nikako nije uspijevao da proradi.

Dominirao je iskusni Vladimir Stanković, kojeg odbrana Borca m:tel nikako nije mogla da zaustavi. Tek sredinom drugog poluvremena Banjalučani su zaigrali kako se od njih očekuje, pa su u 49. minutu stigli zaostatak (26:26). Kao da su Trebinjci u tim trenucima izgubili snagu, pa su gosti preuzeli inicijativu, ponovo poveli (27:29), ali je još jednom Stanković uzeo stvari u svoje ruke i na semaforu je ubrzo pisalo 29:29.

Imali su i jedni i drugi nekoliko prilika da povedu, ali do posljednjeg napada aktuelan je bio ovaj rezultat. Tada je sjajni Stanković još jednom pogodio, u posljednjem napadu, za konačnih 30:29 i plasman Leotara prvi put u finale Svesrpskog kupa.

Nekadašnji igrač dobojske Sloge meč je završio sa 14 golova, Milojević je dodao sedam, dok je golman Savić imao osam odbrana. U taboru Borca m:tel Petrović je bio najraspoloženiji sa sedam golova.

VOJVODINA U prvom polufinalnom susretu Vojvodina iz Novog Sada bila je bolja od šabačke Metaloplastike 34:29 (18:15), te će protiv Leotara imati priliku da osvoji šesti uzastopni pehar.

Finale je na programu u nedjelju od 15 časova, a prije ovog meča biće odigran i susret rukometašica banjalučkog Borca i Železničara iz Inđije, koji će odlučivati o pobjediku drugog Svesrpskog kupa za dame. U prvom izdanju ovog turnira za rukometašice slavila je Jagodina, trijumfom protiv Borca 33:30.

Podsjetimo, Vojvodina, koja je trijumfovala u svih pet dosadašnjih turnira, brani trofej osvojen prošle godine. Novosađani su u finalu u Loznici pobijedili Slogu iz Doboja 30:20. Osim Borca m:tel, koji je u finalu igrao tri puta, te Sloge, Vojvođanima su se prethodnih godina u meču za trofej suprotstavili i rukometaši Dervente, ali niko od klubova iz Republike Srpske nije uspio da se domogne trofeja.

SVA FINALA "SVESRPSKOG KUPA"

Teslić, 2014. godina: Vojvodina - Derventa 31:19

Novi Sad, 2016. godina: Vojvodina - Borac m:tel 30:25

Banjaluka, 2017. godina: Borac m:tel - Vojvodina 27:27 (nakon sedmeraca 30:31)

Pale, 2019. godina: Borac m:tel - Vojvodina 22:22 (nakon sedmeraca 24:25)

Loznica, 2021. godina Sloga - Vojvodina 20:30

Trebinje, 2022. godina Leotar - Vojvodina ?