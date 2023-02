Slađan Subotić odbranama "zicera" vodio Borac m:tel do pobjede u Bugojnu!

Rukometaši Borca m:tel zabilježili su pobjedu protiv Iskre u Bugojnu u 17. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Poslije sjajnog preokreta protiv Leotara u Banjaluci na otvaranju proljećnog dijela sezone, rukometaši Borca m:tel u subotu su prvi put stigli na gostujući teren u Bugojnu i zabilježili vrijednu pobjedu!

Iako su u posljednjih sedam međusobnih dvoboja sa Iskrom crveno-plavi izlazili kao pobjednici, ovoga puta je domaćin pružio žestok otpor, ali je tim Mirka Mikića do dva boda stigao zahvaljujući fantastičnom Slađanu Subotiću, koji je branio "zicere" u trenucima kad se lomila utakmica.

ISKRA - BORAC 28:30 (15:16)

Banjalučani su do tri razlike stigli u desetom minutu meča u Bugojnu (4:7) poslije pogotka Bože Tepića, a prednost su održavali većim dijelom prvog poluvremena.

Tim Mirka Mikića je konstatno imao prednost protiv domaćina, od dva-tri pogotka, ali nisu uspjeli da se odlijepe na neku osjetniju razliku, da bi Bugojanci golom Dragana Miljeušića stigli do izjednačenja pet minuta prije odlaska na odmor (13:13).

Iskra je potom i povela minimalnom razlikom, da bi u samom finišu golom Vlade Draganića, Borac na odmor otišao sa "plus jedan" (15:16).

Aleksandar Stojanoski golman Iskre i Slađan Subotić, čuvar mreže Banjalučana, zaključali su svoje mreže početkom nastavka pa je za osam minuta "palo" samo nekoliko golova, ali jedan više za bugojanski tim (18:17).

Pri neriješenom rezultatu grešku u koracima je napravio Nikša Petrović, a onda je pogriješio i Milenko Rožić, koji je bacio loptu nakon sudijskog zvižduka, pa je zaradio dva minuta isključenja.

To je dalo dodatni vjetar u leđa Bugojancima, koji su sa igračem više stigli do "plus dva" (20:18), na šta je morao da reaguje i Mikić minutom odmora. Sredinom drugog dijela uslijedilo je novo izjednačenje - 21:21, a potom se igralo gol za gol, a "egal" je bio na 10 minuta prije kraja (23:23).

Borac je potom konstantno vodio golom razlike, da bi sjajnim odbranama Slađana Subotića, uslijedili pogoci Luke Kneževića i Nikole Ivanovića za "plus tri" (25:28) na šest minuta do kraja meča.

Nastavio je Subotić da skida "zicere" rukometašima Iskre, što je trasiralo put ka pobjedi crveno-plavih.

Luka Knežević i Luka Perić su održavali tri razlike (27:30) na dva minuta do kraja, da bi Iskra imala priliku da dođe do "minus jedan" u posljednjem minutu, ali je fantastični Subotić tada odbranio sedmerac i praktično ovjerio trijumf.

Pogledajte 00:19 Slavlje rukometaša Borca m:tel

Najefikasniji u banjalučkom taboru bio je Luka Perić sa šest postignutih golova, dva manje je zabilježio Vlado Draganić, dok je kod ekipe iz Bugojna prvo ime bio Dragan Jelušić sa pet pogodaka.

Inače sav prihod od prodaje ulaznica sa ove utakmice idu za pomoć narodu Sirije i Turske, gdje je u seriji zemljotresa poginulo više od 20.000 ljudi.

PREMIJER LIGA BiH 17. KOLO

Hercegovina - Gračanica

Konjuh - Goražde

Krivaja - Gradačac

Vogošća - Sloga

Izviđač CO - Maglaj 31:23

Iskra - Borac m:tel 28:30

Leotar - Kakanj 40:11

Bosna - Sloboda 21:28

TABELA: Izviđač CO 32, Leotar 25, Vogošća 21, Sloboda 21, Gračanica 20, Krivaja 20, Maglaj 18, Borac m:tel 18, Sloga 16, Borac m:tel 18, Konjuh 16, Iskra 14, Goražde 13, Hercegovina 12, Bosna 9, Gradačac (-1) 6, Kakanj 2.

