VI MISLITE DA SE NOVAK ZA**BAVA, ALI... Bivši teniser objasnio zašto je Đoković pobijedio i povrijeđen: Nije lažirao

Žil Simon stao je u odbranu Novaka Đokovića koga su optužili da je lažirao povredu na Australijan openu.

Izvor: Eurosport/Screenshot

Srpski teniser Novak Đoković izazvao je veliku pažnju pošto je povrijeđen osvojio Australijan open, inače svoj 22. grend slem u karijeri, a povela se diskusija da je "lažirao da ga nešto boli". Ispostavilo se da je Đoković još u Adelejdu, deset dana uoči turnira u Melburnu, povrijedio zadnju ložu i da je nastala ruptura od tri centimetra. Međutim, i dalje postoje brojne kolege koje su ga optužile da je sve izmislio da bi dobio "saosjećanje" protivnika i publike.

Na ovu temu oglasio se i bivši francuski teniser Žil Simon koji je tokom karijere igrao 12 puta sa Novakom Đokovićem i samo jednom pobijedio, gdje je shvatio da je razlika u njihovom tenisu ogromna.

"Koliko puta ste mene vidjeli da igram u trećem ili četvrtom kolu i da sam u bolovima? Mnogo puta... Vidjeli ste me i na štakama nakon što sam iščašio zglob igrajući sa Rišarom Gaskeom. I tada sam stigao do trećeg ili četvrtog kola. To je moj nivo. Sa druge strane, Novak Đoković, Rafael Nadal i Rodžer Federer su na nivou da osvajaju grend slemove, pa čak i kada su na 70 odsto", objasnio je Žil Simon.

Tako je Žil Simon, svježe penzionisani teniser, jedan od rijetkih koji je shvatio igrače iz vrha, prije svih Novaka Đokovića. Nekadašnji broj šest vjeruje da i povrijeđen - Đoković ima kvalitet da dobija mečeve pošto je daleko bolji od ostatka ATP liste, iako to mnogi nekada ne vide.

"Kada pričamo o Novaku i Rafi koji imaju sitan problem, mislimo da nas zaje**ju jer poslije toga osvoje grend slem. Ali, to osvajanje grend slemova je njihov nivo. Toliko je bolji od ostalih, čak i kada nisu na maksimumu opet mogu da osvoje. Oni su najjači na čitavom ATP turu", pojasnio je Žil Simon i tako makar na kratko prekinuo teorije zavjere koje su kolale prethodnih dana o srpskom teniseru.