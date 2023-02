Ne mogu ništa da vam odgovorim! Novak Đoković: Neke stvari su van moje kontrole

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković govorio je na konferenciji za medije u svom trening centru o planovima.

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković na konferenciji za medije u srijedu u svom trening centru u Beogradu govorio o planovima za budućnost i o tome da li će se pojaviti na turnirima po Americi.

"Proces je u toku, to je sve što znam. Te stvari su van moje kontrole, volio bih da igram, dobio sam podršku direktora turnira u Indijan Velsu i Majamiju, oni žele, ja želim i nadam se da će treća strana dati pozitivan odgovor", rekao je Novak, aludirajući na svoju molbu vlastima u SAD da dobije izuzeće i uđe u zemlju iako je nevakcinisan.

Novak je potom upitan o stanju svoje povrede i o tome da li će moći da nastupa na turniru u Dubaiju od 27. februara ove godine. "Povreda je sanirana, bližim se nivou od 100 odsto, stvari izgledaju veoma dobro i timski smo donijeli odluku da idem u Dubai. Putujem sutra i potrudiću se da doguram što dalje. Na svakom turniru su ambicije najviše", izjavio je Đoković.

Srpski as je zatim dobio pitanje kakva su mu očekivanja za US Open i kako bi se eventualno neigranje na tom turniru negativno odrazilo na njegov tenis. Na to je odgovorio da je US Open još daleko.

"Prošle godine propustio sam Indijan Vels, Majami i sve turnire oko US Opena i US Open. Već se događalo i nadam se da se neće opet dogoditi. Moja pozicija je ostala ista i ne mogu da uradim ništa povodom toga, ali nadam se da će ishod biti pozitivan. Moj tenis u Australiji pokazao je da to ne utiče na moju igru. US Open je još daleko, šest mjeseci je daleko. Nadam se da ću biti tamo. Ne mogu da vam nikakav dodatni odgovor o tome. To je jedan od najvećih turnira u našem sportu, tamo sam primio najljepšu podršku tokom finala 2021. koje sam nažalost izgubio od Medvedeva, povezao sam se sa ljudima i volio bih da se vratim".

Novak će od sljedećeg ponedjeljka ući u istorijsku nedjelju i za sebe i za cijeli tenis. Upravo tada će ući u 379. nedjelju na vrhu ATP liste čime bi postao apsolutni rekorder i u muškoj i ženskoj kategoriji. Đoković će tada prestići slavnu Njemicu Štefi Graf na vječnoj listi.

