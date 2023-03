Alkaraz se povukao sa turnira: Novak ostaje na prvom mjestu - evo do kad sigurno Đoković drži tron!

Novak Đoković ostaje prvi na ATP listi, Karlos Alkaraz ne igra u Akapulku.

Novak Đoković ostaje na prvom mjestu najmanje do 20. marta. To znači da će sigurno provesti 380 nedjelja na tronu. Razlog za to je povlačenje Karlosa Alkaraza sa turnira u Akapulku (Meksiko). Ujedno to znači da matematički niko ne može da ga pretekne, čak i ako ne bude Srbin mogao da igra u Indijan Velsu.