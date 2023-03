On najviše leti na svijetu - nema mu ravnog: Dupla pobjeda na domaćem terenu i čudo 41-godišnjeg Amana!

Halvor Egner Granerud je nastavio sa dominacijom, a Svjetski kup sada samo čeka da podigne!

Nakon sjajnih ski skokova u kvalifikacijama za Vikersund i svjetskog rekorda u ženskoj konkurenciji nije nas razočaralo ni takmičenje za bodove u muškoj konkurenciji u ovom norveškom gradu. Svoju drugu pobjedu zaredom na domaćem terenu ostvario je Halvor Egner Granerud!

On je bio najbolji u prvoj seriji sa skokom od 235,5 metara, u drugoj seriji je doskočio do 222 metra što mu je uz prednost iz prve serije bilo sasvim dovoljno da ostvari pobjedu. Drugi je bio Štefan Kraft, dok je prvi put na podijumu u takmičenju u ski letovima završio Danijel Čofening koji je poslije prve serije bio deseti, ali sa čak 203,9 bodova u drugoj seriji uspio je da dođe i do bronze! Zatim su slijedili Rjoju Kobajaši, Anže Lanišek, Mihael Hajbok i Domen Prevc. David Kubacki je takođe napravio veliki pomak pa je sa 12. mjesta u prvoj seriji doletio do osmog ukupno, a top deset su zatvorili Robert Johanson i Pjotr Žila.

Jedan od najboljih rezultata svoje sezone ostvario je Naoki Nakamura koji je bio 11, a 41-godišni Simon Aman je poslije prve serije bio na diobi 30. mjesta sa Dekerom Dinom iz Sjedinjenih Američkih Država, ali je na kraju napravio rezultat sezone i bio je 25. Niko Kitosaho će biti najrazočaraniji jer je jedini iz druge serije ostao bez bodova, a do druge serije nisu ni stigli Konstantin Šmit, Đovani Bresadola kao ni Marijus Lindvik koji se nije pojavio na zaletištu.

Na četiri takmičenja do kraja Svjetskog kupa, sve je gotovo. Stigao je Halvor Egner Granerud na prag 2.000. poena ove sezone, ali mu malo fali da ima 400 bodova prednosti u odnosu na Davida Kubackog koji je drugi u generalnom plasmanu, tako da je gotovo izvjesno da ćemo u Lahtiju imati novog osvajača Svjetskog kupa. Do tada, titulu i dalje drži Rjoju Kobajaši!

