NOVAK ĐOKOVIĆ IDE NA US OPEN: Konačno ukinuta ZABRANA, a da su požurili - borio bi se za dva mastersa!

Novak Đoković će i zvanično moći da uđe na teritoriju SAD i da se bori za grend slem titulu na US openu.

Izvor: Profimedia

Američki senat glasao je u korist poništenja odluke o vanrednom stanju u SAD zbog pandemije korona virusa, što znači da je srpski teniser Novak Đoković konačno dobio "zeleno svjetlo" za učešće na US openu. Odluka o poništenju odluke nije bila jednoglasna (68 za, 23 protiv), a čak i to što se predsjednik Džo Bajden protivio - ne znači da će uložiti veto na nju i vrlo brzo će početi da se primjenjuje u praksi.

Ne i dovoljno brzo za Novaka Đokovića pošto je propustio dva mastersa u martu jer kao neamerički državljanin koji nije vakcinisan protiv korona virusa nije mogao da uđe na teritoriju SAD, ali će srećom moći da igra u Sinsinatiju i US openu koji su zakazani za avgust.

Novak Đoković je tražio izuzeće kako bi mogao da učestvuje na Indijan Velsu i Majamiju, međutim to mu nije odobreno. Prihvatio je tu odluku i nije pravio problem vlastima, iako je zbog toga ostao bez šanse da odbrani prvo mjesto na ATP listi. Praktično, sve je u rukama Karlosa Alkaraza koji ga je osvajanjem Indijan Velsa preskočio na vrhu liste, a da bi to sačuvao, neophodno je da dođe do titule i u Majamiju.

S obzirom da je Novak Đoković proveo rekordan broj nedjelja na vrhu ATP liste (380), ne potresa se previše oko toga i svakako mu je cilj da osvoji US open i dođe do još jednog grend slem pehara. Sada, kada nema više zabrane, biće mu otvorena vrata za veliki turnir koji se igra od 28. avgusta do 10. septembra.